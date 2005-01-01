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Чому Держпраці радить кременчужанам працювати офіційно

Сегодня, 16:03 Просмотров: 1 008 Комментариев: 5

Переваги офіційного працевлаштування

Офіційне працевлаштування працівника — це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладання трудового договору.


Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.


Саме укладення трудового договору при працевлаштуванні дає працівнику захист його соціальних і трудових прав. 


Юридичні особи (незалежно від форми власності) та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть адміністративну та фінансову відповідальність у разі:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
  • оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;
  • виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків та інше..

Крім того, за грубе порушення законодавства про працю встановлено також кримінальну відповідальність.


Хочеться застерегти найманих працівників, які свідомо йдуть на роботу без офіційного працевлаштування.


Пам’ятайте: неофіційне працевлаштування та отримання заробітної плати у «конверті» позбавляють вас гарантованого права на захист з боку держави, у тому числі: права на отримання житлових субсидій, дер­жавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, права на пенсійне забезпечення та матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 

2
Автор: За інформацією заступника начальника відділу Управління Держпраці у Полтавській області Л. Рогозіної
Теги: Держпраці трудоустройство

Комментарии: 5

378
КиТ:
Сегодня, 16:28

Пам’ятайте: неофіційне працевлаштування та отримання заробітної плати у «конверті» позбавляють вас гарантованого права на захист з боку держави, у тому числі: права на отримання житлових субсидій, дер­жавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, права на пенсійне забезпечення та матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Короче говоря, если работать официально, то вы будете малообеспеченным человеком, который не в состоянии заплатить за ком.услуги. А лет так через 35 (если повезет) получите пенсию в 2000 грн.


+7
3 273
zzzzzz:
Сегодня, 17:07

Цитата: КиТ
если работать официально,
а если не работать официально,не платить налоги,не служить в армии,иметь в мозгу"какая разница",то зачем тогда вам Украина?(я бы таким людям вообще голосовать запретил навсегда),выезжаем,работаем,опять же,нужно официально там работать,платить налоги,что бы что то потом поиметь в плане гарантий по здоровью и какой нибудь пенсии.А так-да пока молодой-грозный завоеватель польш и чехий.Недайбог шо со здоровьем-куда?оёёй,Родина мне должна,я же вот же...Нужно хоть немного думать о будущем.Никто же не заставляет за копейки работать.Учитесь,осваивайте престижные профессии,находите себя,организовывайте свой бизнес.А так, промотать свою молодость по стройкам(опять же пока здоровье есть)потом что?где моя пенсия большая?Как сказал нынешний министр соцполитики-нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость,но,к сожалению,мы почему-то этого не делаем.Это человеческая природа.было бы хорошо,если бы люди понимали и думали о старости заранее",-Соколовская. интересно как учителя, медики,почтальоны в ее понимании должны откладывать?хотя смелянский таки может себе позволить,это да. 


-1
696
Angel737:
Сегодня, 17:18

ZZZZZZ

Где-то Вы по своему и правы!

Но!

Одно дело в Горисполкоме в должности Мера или зама, или Судьёй или Министром или Нардепом. Это одно.

Да, там выгодно официально работать.

Если говорить, за зарплаты у таких работников как: Уборщица, медсестра, санитарка, бибилиотекарь, продавец Канцелярского магазина, то тут надо думать!

 

P.S.

Я думаю каждый сам решит, как ему дучше и комфортней, выезжая или нет из Украины.

Учить никого ненужно. Люди и сами разберуться.

* А то получается, Нардеп мясо от голубца сожрал, а рабочий капусту, а в среднем то, по голубцу!!!

А Вы тут за легализацию.


+9
3 273
zzzzzz:
Сегодня, 17:46

Цитата: Angel737
Учить никого ненужно
я и не учу, а выражаю свою точку зрения 
Цитата: Angel737
А Вы тут за легализацию.
за какую легализацию? я за то, что бы рабочим , тот же частник платил много,а с зп этот рабочий тоже платил налоги,опять же подъемные для него а не ползарплаты, но для этого нужно что то с налогами делать, иначе частнику не выгодно вообще бизнес иметь тут. За бюджетные профессии это к зеленым- они там обещали по 4000$ ....это не ко мне. Ну и конечно ,вы извините , окончив бурсу не стоит расчитывать на большую зарплату.Даже те зарплаты, которые скажем неквалифицированный работник получает за кордоном, при нормальном раскладе(при оф трудоустройстве со страховками и налогами) это очень мало. Тут просто любят сравнивать нелегальные заработки с легальными в Украине.Это разные вещи, и разные уровни жизни.



вы попробуйте в Польше на 1000евро прожить. Заплатить налоги,страховку, комуналку, садик, колледж проезд, много останется?


+1
2 069
evil:
Сегодня, 19:35

Чому Держпраці радить кременчужанам працювати офіційно

Тому шо з таким рівнем життя, екологією, якістю харчів, середньою тривалістю життя (меньшою за пенсійний вік) в тебе майже немає шансів дожити до того самого пенсійного віку, який доречі постійно підвищується. Ти помреш передчасно та держава (у особі ненажерливих брехливих можновладців) нічого від того не матиме...  


+1
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