Чому Держпраці радить кременчужанам працювати офіційно

Сегодня, 16:03 Просмотров: 1 008 Комментариев: 5

Офіційне працевлаштування працівника — це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладання трудового договору.





Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.





Саме укладення трудового договору при працевлаштуванні дає працівнику захист його соціальних і трудових прав.





Юридичні особи (незалежно від форми власності) та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть адміністративну та фінансову відповідальність у разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків та інше..

Крім того, за грубе порушення законодавства про працю встановлено також кримінальну відповідальність.





Хочеться застерегти найманих працівників, які свідомо йдуть на роботу без офіційного працевлаштування.





Пам’ятайте: неофіційне працевлаштування та отримання заробітної плати у «конверті» позбавляють вас гарантованого права на захист з боку держави, у тому числі: права на отримання житлових субсидій, дер­жавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, права на пенсійне забезпечення та матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.