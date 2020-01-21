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Полтава-Барселона: фермери відкрили прямий експорт равликів до ЄС

Сегодня, 15:29 Просмотров: 639

 

Фермери відкрили власний склад в Іспанії, для безпечної доставки туди українських равликів

Равлиководи здійснили перше пряме постачання равликів до Європейського Союзу шляхом Полтава-Барселона через польську митницю, про що повідомили у Facebook.

- Через неможливість продавати равлика напряму українські фермери втрачають кошти, адже кінцевий покупець платить вищу ціну за равлика перекупникам, - йдеться у повідомленні.


Фермери відкрили власний склад в Іспанії, для безпечної доставки туди українських равликів.


- Ми рік працювали над пошуком варіантів прямого експорту. На власному досвіді дізналися про багато підводних каменів та перешкод, але подолали всі юридичні та логістичні складнощі. Зокрема, ми відкрили власний склад в Іспанії, щоб допомогти українському равлиководу бути захищеним від шахраїв та мати постійний збут, - пояснюють фермери.



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Автор: Руслана Горгола Источник фото: landlord.ua
Теги: фермери экспорт Испания

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