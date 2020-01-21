Полтава-Барселона: фермери відкрили прямий експорт равликів до ЄС

Равлиководи здійснили перше пряме постачання равликів до Європейського Союзу шляхом Полтава-Барселона через польську митницю, про що повідомили у Facebook.





- Через неможливість продавати равлика напряму українські фермери втрачають кошти, адже кінцевий покупець платить вищу ціну за равлика перекупникам, - йдеться у повідомленні.





Фермери відкрили власний склад в Іспанії, для безпечної доставки туди українських равликів.





- Ми рік працювали над пошуком варіантів прямого експорту. На власному досвіді дізналися про багато підводних каменів та перешкод, але подолали всі юридичні та логістичні складнощі. Зокрема, ми відкрили власний склад в Іспанії, щоб допомогти українському равлиководу бути захищеним від шахраїв та мати постійний збут, - пояснюють фермери.



