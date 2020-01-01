Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад очільників у семи середніх навчальних закладах Кременчука
Одразу у семи школах Кременчука можуть змінитися директори. На сайті департаменту освіти нашого міста з'явився документ, у якому йдеться про те, що у семи середніх навчальних закладах оголошений конкурс на заміщення вакантної посади директора.
Тож, незабаром обиратимуть очільників у наступних гімназіях та ліцеях Кременчука:
Аби обійняти посаду, директори мають подати до конкурсної комісії перелік необхідних документів (які можна знайти на сайті департаменту освіти) з 16 січня до 4 лютого.
Після цього відбудеться безпосередньо сам конкурсний відбір, який складатиметься з двох етапів.
1. Перевірка знання законодавства України. Це письмовий іспит, під час якого кандидати протягом 60 хвилин відповідатимуть на екзаменаційні білети. Проходження цього етапу розпочнеться 4 березня о 10.00 в малій залі №2 у мерії.
2. Публічна презентація перспективного плану розвитку закладу та співбесіда. Другий етап проходитиме у цей же день, 4 березня, о 13.00 там же, у малій залі №2.
За результатами цих двох етапів буде ухвалене рішення, хто з кандидатів отримає посаду керівника гімназії чи ліцею.