Кременчуг, Образование

У семи школах Кременчука можуть змінитися директори

Сегодня, 11:33 Просмотров: 1 524 Комментариев: 2

 

Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад очільників у семи середніх навчальних закладах Кременчука

Одразу у семи школах Кременчука можуть змінитися директори. На сайті департаменту освіти нашого міста з'явився документ, у якому йдеться про те, що у семи середніх навчальних закладах оголошений конкурс на заміщення вакантної посади директора.


Тож, незабаром обиратимуть очільників у наступних гімназіях та ліцеях Кременчука:

  • ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка (провулок Героїв Бреста, 65);
  • ліцей №6 «Правобережний» (вулиця Олександра Білаша, 32);
  • ліцей №13 «Авіор» (вулиця Маяковського, 3);
  • гімназія №20 (вулиця Академіка Маслова, 12);
  • гімназія №22 (вулиця Шкільна, 16);
  • ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» (вулиця Гвардійська, 16);
  • ліцей №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко (провулок Олега Кошового, 3).


Аби обійняти посаду, директори мають подати до конкурсної комісії перелік необхідних документів (які можна знайти на сайті департаменту освіти) з 16 січня до 4 лютого.


Після цього відбудеться безпосередньо сам конкурсний відбір, який складатиметься з двох етапів.


1. Перевірка знання законодавства України. Це письмовий іспит, під час якого кандидати протягом 60 хвилин відповідатимуть на екзаменаційні білети. Проходження цього етапу розпочнеться 4 березня о 10.00 в малій залі №2 у мерії.


2. Публічна презентація перспективного плану розвитку закладу та співбесіда. Другий етап проходитиме у цей же день, 4 березня, о 13.00 там же, у малій залі №2.


За результатами цих двох етапів буде ухвалене рішення, хто з кандидатів отримає посаду керівника гімназії чи ліцею.


Обмежений термін: відтепер директори шкіл займатимуть посаду максимум 12 років

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: директор школы конкурс гимназия лицей комиссия презентация экзамен

Комментарии: 2

26
Малыш:
Сегодня, 11:40

Дайте как угадаю, скллько будет претендентов на каждое место). И увидим ли мы новые лица среди директоров? 


+9
1 155
inattentive:
Сегодня, 14:19

Вот оно что. То то я смотрю в социальных сетях посты про запросы в школы появились. Строчит один и тот же "кадр" по 3-4 запроса каждый день во все школы города , про что не лень строчит , (а закон обязует отвечать , даже дурачку)....Потом еще и на показ выставляет - хвастается ... мол готовьтесь юристы образования . Видать кандидат .


+1
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