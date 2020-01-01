У семи школах Кременчука можуть змінитися директори

Сегодня, 11:33 Просмотров: 1 524 Комментариев: 2

Одразу у семи школах Кременчука можуть змінитися директори. На сайті департаменту освіти нашого міста з'явився документ, у якому йдеться про те, що у семи середніх навчальних закладах оголошений конкурс на заміщення вакантної посади директора.





Тож, незабаром обиратимуть очільників у наступних гімназіях та ліцеях Кременчука:

ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка (провулок Героїв Бреста, 65);

ліцей №6 «Правобережний» (вулиця Олександра Білаша, 32);

ліцей №13 «Авіор» (вулиця Маяковського, 3);

гімназія №20 (вулиця Академіка Маслова, 12);

гімназія №22 (вулиця Шкільна, 16);

ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» (вулиця Гвардійська, 16);

ліцей №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко (провулок Олега Кошового, 3).





Аби обійняти посаду, директори мають подати до конкурсної комісії перелік необхідних документів (які можна знайти на сайті департаменту освіти) з 16 січня до 4 лютого.





Після цього відбудеться безпосередньо сам конкурсний відбір, який складатиметься з двох етапів.





1. Перевірка знання законодавства України. Це письмовий іспит, під час якого кандидати протягом 60 хвилин відповідатимуть на екзаменаційні білети. Проходження цього етапу розпочнеться 4 березня о 10.00 в малій залі №2 у мерії.





2. Публічна презентація перспективного плану розвитку закладу та співбесіда. Другий етап проходитиме у цей же день, 4 березня, о 13.00 там же, у малій залі №2.





За результатами цих двох етапів буде ухвалене рішення, хто з кандидатів отримає посаду керівника гімназії чи ліцею.



