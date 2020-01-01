Оксана Піддубна нагадала про «всевидяче око» в кабінеті мера Малецького

Сегодня, 11:54 Просмотров: 821 Комментариев: 7

Депутат Оксана Піддубна на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради нагадала міському голові про передвиборчу обіцянку - встановлення камери та трансляції роботи міського голови.





- ...Я гарантую, що у кабінеті мера буде встановлено відеокамеру, і кожен кременчужанин у будь-який момент зможе зайти на сторінку мерії в інтернет та побачити, що робить міський голова... - зачитала передвиборчу обіцянку мера у своєму запиті Оксана Піддубна.



Депутат зазначила, що за інформацією ЗМІ, камери були встановлені ще у 2016 році, проте трансляція з кабінету міського голови так і не запрацювала.





- З цього можна зробити висновок, що не технічна можливість заважає меру, адже забезпечити собі трансляцію з кабінетів своїх підлеглих він зміг ще у 2017 році, а відсутність бажання працювати відкрито.



Враховуючи вищевикладене, прошу депутатів підтримати мій запит, яким зобов’язати міського голову Кременчука:

забезпечити обіцяну прозорість в своїй діяльності шляхом проведення трансляції роботи міського голови у нього в кабінеті. Іншими словами підштовхнути до натискання кнопочки «вкл.».

доручити комунальному підприємству «КТРК» забезпечити перегляд трансляції у відкритому доступі на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету та наYoutube-каналі»,- зазначила Оксана Піддубна.

Депутати не підтримали запит депутатки, за - 2, утрималися - 4, проти - 1.



Як раніше писав «Телеграф», у 2016 році відеокамера в кабінеті міського голови, яку обіцяв під час передвиборної гонки Віталій Малецький, так і не розпочала мовлення. Тоді міський голова заявив, що у них немає технічної можливості поставити нормальний сервер, щоб не зменшувати швидкість проходження трафіку. При цьому технічна можливість забезпечити мовлення з інших приміщень є.



