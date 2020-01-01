Кременчуг, Политика

Оксана Піддубна нагадала про «всевидяче око» в кабінеті мера Малецького

Сегодня, 11:54 Просмотров: 821 Комментариев: 7

 

Міському голові депутат нагадала про передвиборчу обіцянку

Депутат Оксана Піддубна на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради нагадала міському голові про передвиборчу обіцянку - встановлення камери та трансляції роботи міського голови.


- ...Я гарантую, що у кабінеті мера буде встановлено відеокамеру, і кожен кременчужанин у будь-який момент зможе зайти на сторінку мерії в інтернет та побачити, що робить міський голова... - зачитала передвиборчу обіцянку мера у своєму запиті Оксана Піддубна.


Депутат зазначила, що за інформацією ЗМІ, камери були встановлені ще у 2016 році, проте трансляція з кабінету міського голови так і не запрацювала.


- З цього можна зробити висновок, що не технічна можливість заважає меру, адже забезпечити собі трансляцію з кабінетів своїх підлеглих він зміг ще у 2017 році, а відсутність бажання працювати відкрито.


Враховуючи вищевикладене, прошу депутатів підтримати мій запит, яким зобов’язати міського голову Кременчука:

  • забезпечити обіцяну прозорість в своїй діяльності шляхом проведення трансляції роботи міського голови у нього в кабінеті. Іншими словами підштовхнути до натискання кнопочки «вкл.».
  • доручити комунальному підприємству «КТРК» забезпечити перегляд трансляції у відкритому доступі на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету та наYoutube-каналі»,- зазначила Оксана Піддубна.

Депутати не підтримали запит депутатки, за - 2, утрималися - 4, проти - 1.


Як раніше писав «Телеграф», у 2016 році відеокамера в кабінеті міського голови, яку обіцяв під час передвиборної гонки Віталій Малецький, так і не розпочала мовлення. Тоді міський голова заявив, що у них немає технічної можливості поставити нормальний сервер, щоб не зменшувати швидкість проходження трафіку. При цьому технічна можливість забезпечити мовлення з інших приміщень є.


Видеокамера в кабинете Малецкого заработает в этом году может быть наверное нет

6
Автор: Альона Душенко
Теги: сесія сессия горсовета

Комментарии: 7

120
кренделёк:
Сегодня, 13:12

о! пиддубная начала предвыборную кампанию

 

теперь ждем постоянно новостей какой плохой мер и его команда, а вот если она будет то проблем не будет вообще

 

все как всегда 

 

*** врядли еще раз выберут - но и другие варианты такие же 

 

короче шило на мыло


-11
594
ulyanov:
Сегодня, 13:18

І яким боком депутати до обіцянок мера? Якщо мер обіцяв - то йому і відповідати за дотримання своїх обіцянок, і не перед депутатами, а перед виборцями.

 

Яких лише пустопорожніх приводів не придумає пані депутатка, аби лише про неї хоча би щось написали. 

neutral_face


-7
4 017
почемучка:
Сегодня, 13:20

Цитата: кренделёк
о! пиддубная начала предвыборную кампанию
це той рідкий слуга народу, про якого чути протягом всієї каденції. Це просто пройшли новорічні свята, і Оксана знову на шиї у мера і її свити.

Все правильно робить

Респект і повага

А не вибирають її лише тому що не знають хто буде так само завзято контролювати її


+6
3 260
zzzzzz:
Сегодня, 14:01

Цитата: кренделёк
пиддубная начала предвыборную кампанию  
она ее и не заканчивала....



Цитата: почемучка
, і Оксана знову на шиї у мера і її свити. Все правильно робить
КПД большой?


-2
594
ulyanov:
Сегодня, 14:39

Цитата: кренделёк
теперь ждем постоянно новостей какой плохой мер и его команда,

а ви помоніторьте ЗМІ - там в іншому форматі новин про мера та депутатів ( крім супер - "опозиціонерки" Піддубної) ви і не знайдете, і вже кілька років така ситуація.

 

Бо позитивні новини "не продаються".

 

А якщо про щось позитивне і напишуть, то це або  Піддубна, або воно само собою зробилось smile


0
181
Піддубна Оксана:
Сегодня, 15:09

Розумію коментарі Ульянова.

Отримуючи СОТНІ ТИСЯЧ грн.з комунальних підприємств, а за всю каденцію це вже МІЛЬЙОНИ, він просто зобов'язаний хоч в коментарях відправцьовувати. 

В нього ласий шмат бюджетного пирога від мера.


+3
3 260
zzzzzz:
Сегодня, 15:22

Цитата: Піддубна Оксана
Отримуючи
сразу прочитал про сотни тысяч, и удивился,где же миллионы, ан нет 
Цитата: Піддубна Оксана
це вже МІЛЬЙОНИ
все на месте как всегдаlaughing


-3
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