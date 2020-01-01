Происшествия

На вулиці Маршала Говорова Mazda в'їхала у маршрутку

Сегодня, 12:19 Просмотров: 918 Комментариев: 2

 

У ДТП ніхто не постраждав

Сьогодні, 23 грудня, на вулиці Маршала Говорова Mazda зіткнулася з маршруткою. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.


Аварія трапилася через те, що 22-річний водій Mazda при повороті праворуч не впевнився у безпечності маневру та в'їхав в автомобіль «Рута». На щастя, у результаті зіткнення ніхто не постраждав.


На місці події працюють патрульні поліцейські, які складають адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу).

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП Mazda маршрутка админпротокол полиция

Комментарии: 2

4 017
почемучка:
Сегодня, 12:39

Не зрозуміло чому не Європротокол?..


-2
60
Kremen.Club:
Сегодня, 12:52

Цитата: почемучка

Не зрозуміло чому не Європротокол?..

Как вариант, водила мазды мог начать бычить.


+2
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