На вулиці Маршала Говорова Mazda в'їхала у маршрутку

Сегодня, 12:19 Просмотров: 918 Комментариев: 2

У ДТП ніхто не постраждав

Сьогодні, 23 грудня, на вулиці Маршала Говорова Mazda зіткнулася з маршруткою. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.





Аварія трапилася через те, що 22-річний водій Mazda при повороті праворуч не впевнився у безпечності маневру та в'їхав в автомобіль «Рута». На щастя, у результаті зіткнення ніхто не постраждав.



На місці події працюють патрульні поліцейські, які складають адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу).