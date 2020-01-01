На Полтавщині податківця спіймали на хабарі у 2 мільйони гривень

Сегодня, 12:44 Просмотров: 1 028 Комментариев: 5

Полковник податкової міліції вимагав та отримав від приватного підприємця 85 тисяч доларів

Працівники СБУ викрили на отриманні хабаря першого заступника начальника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області. Про це повідомляє СБУ.





Оперативники спецслужби встановили, що полковник податкової міліції вимагав та отримав від приватного підприємця 85 тисяч доларів за повернення вилученого майна та непритягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.





До протиправної діяльності посадовець залучив як посередника свого знайомого. Правоохоронці затримали обох зловмисників у середмісті Полтави під час отримання всієї суми хабаря.





У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються інші посадові особи податкової, можливо причетні до протиправної діяльності.