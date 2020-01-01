Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині податківця спіймали на хабарі у 2 мільйони гривень

Сегодня, 12:44 Просмотров: 1 028 Комментариев: 5

 

Полковник податкової міліції вимагав та отримав від приватного підприємця 85 тисяч доларів

Працівники СБУ викрили на отриманні хабаря першого заступника начальника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області. Про це повідомляє СБУ.


Оперативники спецслужби встановили, що полковник податкової міліції вимагав та отримав від приватного підприємця 85 тисяч доларів за повернення вилученого майна та непритягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.


До протиправної діяльності посадовець залучив як посередника свого знайомого. Правоохоронці затримали обох зловмисників у середмісті Полтави під час отримання всієї суми хабаря.


У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються інші посадові особи податкової, можливо причетні до протиправної діяльності.

3
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: ssu.gov.ua
Теги: СБУ хабар податкова

Комментарии: 5

688
Angel737:
Сегодня, 13:13

Слава СБУ!!!

Корупционерам Тюрьма - на Пожизненно!


+2
27
Aleks1990:
Сегодня, 14:17

а зачем лицо закрывать взяточника? пусть все видят


+3
178
orca:
Сегодня, 14:31

за повернення вилученого майна та непритягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків

Всегда было интересно - а что потом с такими предпринимателями???
Неужели им все прощают за то что взяточника помогли поймать?


0
502
Fox:
Сегодня, 14:33

Кому-то насолил полковник не на шутку и не поделился, раз так за него взялись.imp Но через какое-то время это дело закроют, и будет для чинуши "хэппи энд" - таких примеров множество.


+2
624
pro:
Сегодня, 15:40

Цитата: orca
Всегда было интересно - а что потом с такими предпринимателями??? Неужели им все прощают за то что взяточника помогли поймать?

 

Попался на 85 тысячах? 170 тысяч кому нужно заплатит - вот и не увидите вы "хэппиенда" никогда!


0
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