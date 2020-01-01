Кременчуг

Піддубна просила зменшити премії мера Кременчука та його заступників — депутати її не підтримали

Сегодня, 11:01 Просмотров: 852 Комментариев: 10

 

Утримання 9 топ-чиновників мерії коштуваало у вересні майже півмільйона гривень — із запиту Оксани Піддубної на сесії міської ради

Сьогодні, 23 січня на сесії Кременчуцької міської ради депутат Оксана Піддубна оголосила запит, у якому просила доручити фінансовому управлінню підготувати проєкт рішення про зменшення заробітної плати міського голови, його заступників, секретаря Кременчуцької міської ради та керуючого справами виконкому.


В обгрунтування запиту Піддубна сказала, що наразі топ-чиновники мерії Кременчука отримують 50-60, а то й 70 тисяч гривень на місяць. І їхні зарплати перевищують заробітки міністрів, хоча стартували вони у 2016 році з 15-20 тисяч гривень.


- У вересні 2019 року утримання 9 топ-чиновників мерії обійшлося міському бюджету в 434 349 тисяч гривень. Тобто 9 чиновників коштують місту майже півмільйона гривень, - констатувала Піддубна. - Звертаю увагу, що саме ця група посадовців вирішує, які тарифи затвердити кременчужанам, і розповідає, виходячи зі своїх статків, що ці тарифи цілком реально оплачувати.


Піддубна згадала й інші проблеми керування містом: закриття комунальних стоматполіклнінік, збитковість комунальної аптеки, відсутність дитячого офтальмолога, кадрову кризу в лікарнях.


- Перелік заслуг може бути нескінченним. І саме за ці заслуги високопосадовці міста не соромляться отримувати чималі премії та матеріальні допомоги, - констатувала Піддубна.


Вона наголосила: премія мера сягає 180%. Піддубна нагадала про свій запит 2017 року про зниження премій топ-чиновникам, який депутати не підтримали.


  


Цього разу колеги-депутати її знову не підтримали у прагненні зменшити навантаження на міський бюджет. За запит Піддубної проголосувало лише 4 депутата із 22, присутніх на сесії. більшість просто не натискала кнопку. 

4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія депутати Піддубна зарплата

Комментарии: 10

345
evgeniys:
Сегодня, 11:04

А слово *** можно здесь писать? или только - редиски?

[Только редиски))). Администрация]


+26
2 338
ИМХО:
Сегодня, 11:07

Цитата: evgeniys

А слово *** можно здесь писать? или только - редиски?

Им наплевать, они от этого воровать меньше не станут!


+18
3 260
zzzzzz:
Сегодня, 11:13

премія мера сягає 180%.
при порохе такого не было....а сейчас модно всем себе премии выписывать сотнями, как и министры наши, которые на 36т прожить не могут бедолаги. Это вам не
Педагогам кременчуцьких дитсадків платитимуть у 2020 році за престижність праці надбавки в розмірі 15%.


0
401
Lyolya:
Сегодня, 11:14

Cвiй-до свого- до своїх- по своє- для своїхlaughing


+11
2 962
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:51

А вчителям у грудні не знайшлося 20% заплатити... Про медиків можна і не згадувати


+15
501
romix:
Сегодня, 12:02

Премия - за сверх достижения в работе должна выплачиваться, а они за свои *** ее начислять не стесняются.

В маркетопте за это *** со штрафом выписывают. *** на него ведь пару дней назаад ровнялся.

[Видоизменённое написание мата тоже запрещено правилами комментирования. Будьте аккуратее, а то отправитесь в бан. Администрация.]


+8
501
romix:
Сегодня, 13:02

Цитата: romix

Премия - за сверх достижения в работе должна выплачиваться, а они за свои *** ее начислять не стесняются.

В маркетопте за это *** со штрафом выписывают. *** на него ведь пару дней назаад ровнялся.

[Видоизменённое написание мата тоже запрещено правилами комментирования. Будьте аккуратее, а то отправитесь в бан. Администрация.]

А последние *** - это имя, как у нашего мера. Зачем закрыли???

Хотя, правильно! Именно мат я и имел ввиду.

В бан меня не нужно, я там своё отсидел за активную антимерскую позицию.

А вот голосовалку под комментами исправьте - разделите  подсчет + и -


+9
688
Angel737:
Сегодня, 13:07

Піддубна просила зменшити премії мера Кременчука та його заступників — депутати її не підтримали.

 

Депутаты и Мер - Редиски!

Волосы дыбом, как же они Дормаеды этакие, прогнулись под Мера!

 

Ганьба депутатам на века и их Родителям!!!


+7
2 065
evil:
Сегодня, 13:32

Им нужны официальные большие премии и зарплаты. Ими как бы прикрываются в декларациях. И на их фоне деньги полученные на откатах и дерибанах размываются в глазах общественности и псевдо-НАБУ. 

Вот один *** очень бедный зам. мэра (который как представитель власти приходит на официальное траурное мероприятия в белых кальсонах) лет так десять числился, кроме основной должности, помощником народного депутата Шаповала на платной основе. Но ниразу вид этой деятельности не показывал в декларации. Хотя обязан был. Я забивал в поиске сколько может получать официально помощник народного депутата. Находил информацию, что в среднем эта сумма составляла около 10 тыс. грн. Т.е. только за 10 лет (две каденции Шаповала) этот помощник теоретически мог скрыть доход в сумме около 1,2 млн. грн. В этом году он стал умнее, и уже официально не числится в помощниках. У Шаповала в 9-м созыве уже обозначено рекордно мало помощников. Да, Проценко?


+6
265
law-abiding citizen:
Сегодня, 13:52

Ребята, да депутаты-то эти в большенстве своем предприниматели по совместительству, либо вообще "у ногтя". Если поддержать такой запрос, то как потом идти к барину "решать свои вопросы", вы че. Рука руку моет. Зато некоторые плачут о низких зп подчиненных.


+6
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