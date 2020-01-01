Піддубна просила зменшити премії мера Кременчука та його заступників — депутати її не підтримали

Сегодня, 11:01 Просмотров: 852 Комментариев: 10

Утримання 9 топ-чиновників мерії коштуваало у вересні майже півмільйона гривень — із запиту Оксани Піддубної на сесії міської ради

Сьогодні, 23 січня на сесії Кременчуцької міської ради депутат Оксана Піддубна оголосила запит, у якому просила доручити фінансовому управлінню підготувати проєкт рішення про зменшення заробітної плати міського голови, його заступників, секретаря Кременчуцької міської ради та керуючого справами виконкому.



В обгрунтування запиту Піддубна сказала, що наразі топ-чиновники мерії Кременчука отримують 50-60, а то й 70 тисяч гривень на місяць. І їхні зарплати перевищують заробітки міністрів, хоча стартували вони у 2016 році з 15-20 тисяч гривень.





- У вересні 2019 року утримання 9 топ-чиновників мерії обійшлося міському бюджету в 434 349 тисяч гривень. Тобто 9 чиновників коштують місту майже півмільйона гривень, - констатувала Піддубна. - Звертаю увагу, що саме ця група посадовців вирішує, які тарифи затвердити кременчужанам, і розповідає, виходячи зі своїх статків, що ці тарифи цілком реально оплачувати.



Піддубна згадала й інші проблеми керування містом: закриття комунальних стоматполіклнінік, збитковість комунальної аптеки, відсутність дитячого офтальмолога, кадрову кризу в лікарнях.





- Перелік заслуг може бути нескінченним. І саме за ці заслуги високопосадовці міста не соромляться отримувати чималі премії та матеріальні допомоги, - констатувала Піддубна.



Вона наголосила: премія мера сягає 180%. Піддубна нагадала про свій запит 2017 року про зниження премій топ-чиновникам, який депутати не підтримали.







Цього разу колеги-депутати її знову не підтримали у прагненні зменшити навантаження на міський бюджет. За запит Піддубної проголосувало лише 4 депутата із 22, присутніх на сесії. більшість просто не натискала кнопку.