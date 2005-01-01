Педагогам дитсадків у Кременчуці платитимуть у 2020 році надбавку 15% за престижність праці

Сегодня, 10:29 Просмотров: 119

Розмір встановленої законодавством надбавки — від 5 до 30% (максимально). У фондах оплати праці на максимальні надбавки не вистачить

Педагогам кременчуцьких дитсадків платитимуть у 2020 році за престижність праці надбавки в розмірі 15%. Така інформація прозвучала вчора, 22 січня, на засіданні бюджетної депутатської комісії.

На початку року виявилося, що в бюджеті міста, який депутати ухвалили у грудні, не вистачає грошей на надбавки працівникам дошкільної освіти. І в існуючому варіанті бюджету надбавки зведені до мінімуму, поінформувала віце-мер з фінансів Тетяна Неіленко. Наразі ж пропонується на сьогоднішній сесії, 23 січня, перерозподілити видатки освіти: «зняти» 7,5 млн грн, призначених на оплату теплопостачання, та спрямувати їх на надбавки педагогам дитсадків. Якщо цього не зробити, то у січні цього року вихователі отримуватимуть на руки менше, ніж у грудні, пояснила Світлана Михайленко, заступник директора департаменту освіти.





Віце-мер Тетяна Неіленко переконує, що у зв'язку зі зниженням тарифів на теплопостачання грошей, що залишаться в бюджеті після перерозподілу цілком вистачить.





Відповідно до урядової постанови, надбавки за престижність праці педагогам встановлюються від мінімального розміру — 5% до максимального — 30%. На максимальні надбавки в міському бюджеті не вистачить.