Кременчуг, Культура, Кременчуг

Які історико-архітектурні об'єкти внесли до генплану Кременчука (список)

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Архітектурно-містобудівна рада розглянула проєкти історико-архітектурного опорного плану та позачергового внесення змін до генерального плану Кременчука

На засідання архітектурно-містобудівної ради розглянули проєкти історико-архітектурного опорного плану та позачергового внесення змін до генерального плану Кременчука. За словами заступника міського голови Дмитра Кравченка, історико-архітектурний план міста розроблений, наступник крок – затвердження його Міністерством культури, молоді та спорту України.


Історико-архітектурний опорний план Кременчука та схему зон охорони культурної спадщини міста презентував представник розробника ПП «Архион7» головний архітектор проєкту Сергій Сазонов.


У Кременчуці, за словами Сергія Сазонова, є 4 комплексні охоронні зони пам'яток:

  • територія військового шпиталю (вул. Гоголя, 2)
  • територія Олександрівського училища (зараз Льотний коледж)
  • частина площі Перемоги, будівля державного банку, краєзнавчий музей та частина вулиці Соборної
  • комплекс будівель на вул Макаренка

Історик та археолог Полтавщини Олександр Супруненко зауважив, що дослідивши історію міста залишили дві археологічні пам'ятки національного значення. Одна з них територія в районі площі Перемоги, там де раніше знаходилася фортеця. Також є поселення на вулиці Пилипа Орлика (Крюків), зараз там територія забудована фоновими одноповерховими будинками. Під цим будинками ймовірно залишилися могильники черняхівської культури. З черговими земляними роботами там можуть знаходити кістки. Також у Кременчуці є кілька курганів, одними опікується місто (які в основному знаходяться на кладовищах), а інші - на межі двох садиб (як на вулиці Ломоносова, квартал 297).


В нашому місті понад 150 об’єктів історико-культурної спадщини: пам’ятки архітектури місцевого значення, пам’ятки архітектури національного значення, нововиявлені об’єкт та об’єкти природно-заповідного фонду.


Управління культури і туризму на запит «Телеграфу» оперативно надав перелік об'єктів культурної спадщини Кременчука станом на 17 січня 2020 року.


І. Пам’ятники та пам’ятні знаки (об’єкти монументального мистецтва та історії)

п/п

Назва обєкта

культурної спадщини

Місце знаходження

обєкта культурної спадщини

вид (види) обєктів культурної спадщини

Дата і номер рішення, відповідно до яких обєкт узято на облік

1.

Монумент «Жертвам фашизму»

(Меморіал «Вічно живим»)

пр-т Свободи

(вул. 60-річчя Жовтня)

пам’ятка монументаль-ного мистецтва

Наказ Міністерства культури України від 26.04.2013 № 364

(ох.№ 1421-Пл)

2.

Пам’ятник українському поету Т.Г.Шевченку

вул. Першотравнева Парк «Ювілейний»,

набережна Дніпра

памятка монумента-льного мистецтва

Наказ Міністерства культури України від 26.04.2013 № 364

(ох.№ 4716-Пл)

3.

Пам’ятник Воїну – визволителю

(пам’ятник радянським воїнам-визволителям)

сквер ім. О.Бабаєва

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

4.

Пам’ятник матросам Дніпровської флотилії (пам’ятник відважним матросам Дніпровської флотилії, які загинули в боротьбі за владу Рад в роки громадянської війни)

вул. Івана Приходька (біля мосту)

памятка

монументаль- ного мистецтва

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

5.

Меморіальний комплекс на честь

воїнів, учасників бойових дій в Афганістані

Молодіжне, парк культури Воїнів - інтернаціоналістів

обєкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358

6.

Пам’ятник-погруддя академіку В.І.Вернадському

сквер ім. О.Бабаєва

обєкт монументаль-ного

мистецтва

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358

7.

Пам’ятник педагогу А.С.Макаренку

вул. Макаренка, 44

обєкт монументаль-ного мистецтва

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358

8.

Пам’ятник «Макаренко і діти»

вул. Л.Чайкіної, 33

обєкт монументаль-ного мистецтва

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

9.

Пам’ятник російському поету і письменнику О.С.Пушкіну

бульвар Пушкіна

обєкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358

10.

Скульптурна композиція

«Щука з Кременчука»

Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський». Набережна Дніпра

обєкт монументаль-ного мистецтва

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

11.

Пам’ятний знак «Жертвам фашизму від воїнів Кременчуцького гарнізону» (пам’ятний знак воїнам Кременчуцького гарнізону, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)

В\ч А – 1546,

пр-т. Свободи

(вул. 60-річчя Жовтня)

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247

12.

Пам’ятний знак робітникам вагонобудівного заводу, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам Вагонобудівного заводу, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)

сквер Вагонобудівного заводу

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

13.

Пам’ятний знак робітникам заводу Дорожніх машин, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам заводу шляхових машин, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)

пр-т.Свободи, територія

ПАТ «Кредмаш»

(вул. 60-річчя Жовтня)

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

14.

Пам’ятний знак робітникам Вагонного депо станції Кременчук, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам вагонного депо станції Кременчук, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)

територія

вагонного депо

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

15.

Пам’ятний знак робітникам Трикотажної фабрики, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам трикотажної фабрики, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)

вул. Миколаївська, 3

територія фабрики, фірма «Рута»

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

16.

Пам’ятний знак робітникам Шкіряно-лимарного комбінату, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам кожевно-шорного комбінату, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)

вул. Леонова, 1

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

17.

Пам’ятний знак робітникам Крюківського кар’єроуправління, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам Крюківського кар’єроуправління)

вул. Соломії Крушельницької,

(вул. Крупської)

біля Крюківського кар’єру

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

18.

Пам’ятний знак робітникам м’ясокомбінату, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам м’ясокомбінату, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)

пров. Героїв Бресту, 48, ПАТ «Кременчукм’ясо»

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

19.

Пам’ятний знак робітникам об’єднання нерудних будівельних матеріалів, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам об’єднання нерудних будівельних матеріалів, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)

вул. Ярмаркова, 15

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

20.

Пам’ятний знак робітникам 12-ї дистанції колії, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам 12 дистанції путі, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)

територія 12-ї дистанції колії (путі )

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

21.

Пам’ятний знак

«Героям – підпільникам»

Крюків, кладовище

обєкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 07.09.2016 №254

22.

Пам’ятний знак військовим льотчикам «Будемо жити!» (пам’ятний знак військовим льотчикам «Будем жить!»)

вул.Першо-травнева, 57-а

обєкт історії

Наказ управління культури Полтавської ОДА

від 15.05.2012 №159

23.

Пам’ятний знак «Жертвам фашизму» (Пам’ятний знак військовополоненим)

вул. Леонова, 14, територія залізничного технікуму

обєкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

24.

Пам’ятний знак «Жертвам сталінських репресій»

сквер ім. О.Бабаєва

обєкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358

25.

Пам’ятний знак «Жертвам голодомору 1932 – 1933 р. р.»

кладовище по вул. Бетонній (Воскре-сенське кладовище, вул.Бетонна)

обєкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

26.

Пам’ятний знак «Жертвам

Голокосту 1941-1943 р.р.»

(Пам’ятний знак «Жертвам Холокосту»)

вул. М.Залудяка,

3-А,

територія Синагоги

(вул. Квартальна, 3)

об’єкт історії


Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358

27.

Пам’ятний знак підпільницям, які загинули на Крюківському мосту

(пам’ятний знак комсомолкам-підпільницям, 1919р.)

вул. Небесної Сотні біля в’їзду на Крюківський міст (вул. Пролетарська)

об’єкт історії



Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358

28.

Пам’ятний Хрест (На місці зруйнованого Успенського собору)

пл. Перемоги

об’єкт історії


Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

29.

Пам’ятний знак на честь визволення Кременчука, артилерійська установка САУ- 152

пр-т. Свободи, район Пивзаводу

(вул. 60-річчя Жовтня)

об’єкт історії


Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358

30.

Пам’ятний знак військовополоненим та мирним жителям, які загинули в роки Другої світової війни (пам’ятний знак військовополоненим та мирним жителям, які загинули в роки Ввв)

Крюків, на Пінчуківці,

(вул. Тімірязєва)

об’єкт історії


Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

31.

Пам’ятний знак на честь 10 – ї річниці Незалежності України

пл. Перемоги, 2

об’єкт історії


Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

32.

Пам’ятний знак

«Вічна слава героям»

вул. Лікаря

О. Богаєвського

(вул.40-річчя Жовтня), територія 1-ї міської лікарні

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 02.09.2016 №251

33.

Пам’ятний знак учаснику бойових дій в Афганістані О.В.Власюку

вул. Республіканська, 87

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 07.09.2016 №254

34.

Пам’ятний знак

«Жертвам Чорнобиля»

Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358

34.

Пам’ятний знак

«Перший день після війни»

пл. Перемоги

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358

35.

Памятний знак землякам -

Героям Радянського Союзу

сквер ім. О.Бабаєва

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358

36.

Памятний знак «Жертвам Голокосту»

вул. Київська

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 07.09.2016 №254

37.

Пам’ятний знак на честь військових частин і з’єднань, що звільнили місто від фашистських загарбників (пам’ятний знак на честь військових частин і з’єднань, що звільнили місто від німецько-фашистських загарбників)

вул. Миру, 2

територія Парку Миру

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358

38.

Памятний знак отаману Повстанського війська Н.І. Махну (1889-1934)

вул. Чкалова,

напроти будинку

203

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 19.10.2010 № 358


ІІ. Братські могили та окремі поховання відомих людей (об’єкти історії)

1.

Братська могила радянських воїнів

1

Ревівське кладовище (Реївка, кладовище, біля ритуального майданчика)

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

2.

Братська могила радянських воїнів

2

Ревівське кладовище (Реївка, кладовище, західна частина)

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

3.

Братська могила радянських воїнів «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» та 12 могил невідомих воїнів (№ 3)

Крюків, кладовище, західна частина,

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

4.

Братська могила радянських воїнів

(№ 4)

Крюків, кладовище, західна частина

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

5.

Братська могила радянських воїнів

(№ 5)

пр-т. Свободи (вул. 60-річчя Жовтня)

біля ПАТ «Кредмаш»

(вул. Халаменюка МЮД)

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

6.

Братська могила підпільників

(№ 6)

Крюків, кладовище, південно-західна частина

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247

7.

Братська могила героїв битви за Дніпро, в якій захоронений письменник Комі АРСР А.П.Размислов (№ 7)

пр-т. Полтавський (В.Кохнівка)

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

8.

Братська могила радянських воїнів, які загинули 30 березня 1946 року при виконанні службових обовязків –охороні залізничного мосту через Дніпро в час льодоходу (№ 8)

Крюків, біля мосту

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

9.

Братська могила воїнів – ополченців міста Кременчука, які загинули 9 серпня 1941 року в бою з фашистськими загарбниками (№ 9) «Гостра могила»

Деївська гора,

по шляху на Онуфріївку

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

10.

Братська могила (№ 10)

(Братська могила «Борців за владу Рад»)

пл. Перемоги

(пл. Перемоги, поштовий сквер)

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

11.

Братська могила радянських воїнів

(№ 11)

кладовище по вулиці Чкалова (кладовище по вул. Сєрова та

вул. Леонова)

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

12.

Братська могила радянських громадян, які були розстріляні на Зеленому острові (№ 12)

Новоміське кладовище,

центральна алея

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

13.

Могила Миколи Виноградова, радянського льотчика

Деївський ліс

памятка

історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів

від 23.04.1982 №247

14.

Могила Нікітіна В., радянського воїна-танкіста, загиблого в День визволення міста

кладовище по вулиці Чкалова (Чередницьке кладовище, між вулицями Чкалова, Сєрова, Леонова)

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

15.

Могила Базієва І.М., старшого лейтенанта, який загинув при розмінуванні Крюкова

Крюківське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 11.05.2016 №127

16.

Могила Героя Радянського Союзу Корольова І.Д.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

17.

Могила Героя Радянського Союзу Циплухіна М.Д.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

18.

Могила Героя Радянського Союзу

Гугніна М.П.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

19.

Могила Героя Радянського Союзу

Баля М.В.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

20.

Могила Героя Радянського Союзу

Фаткіна С.С.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

21.

Могила Героя Радянського Союзу

Чижова В.П.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

22.

Могила Героя Радянського Союзу Шпаковського С.П.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

23.

Могила Героя Соціалістичної Праці Чередія М.П.

Крюківське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

24.

Могила Героя Соціалістичної Праці Шаповал Н.С.

Крюківське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

25.

Могила Героя Соціалістичної Праці Заїченка С.М.

Свіштовське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

26.

Могила Героя Соціалістичної Праці Логвиненка М.П.

Крюківське кладовище (Крюків, вул. Макаренка)

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

27.

Могила Героя Соціалістичної Праці Приходька І.М.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

28.

Могила Героя Соціалістичної Праці

Кипеня В.П.

Свіштовське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

29.

Могила Почесного громадянина міста Бутиріна С.А.

Ревівське Кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

30.

Могила Почесного громадянина міста Дімари М.В.

Ревівське Кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

31.

Могила Почесного громадянина

Січного І.М.

Ревівське Кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

32.

Могила Почесного громадянина

Андрієнка Г.Ю.

Ревівське Кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

33.

Могила воїна – інтернаціоналіста Задерієнка О.В.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

23.

Могила Почесного громадянина

Коротича С.Т.

Ревівське Кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

34.

Могила воїна – інтернаціоналіста Скрипченка В.В.

Ревівське Кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

35.

Могила воїна – інтернаціоналіста Барильченка В.Д.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

36.

Могила воїна – інтернаціоналіста

Кулініча С.В.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

37.

Могила воїна – інтернаціоналіста Коробенка О.М.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

38.

Могила воїна – інтернаціоналіста

Панчука О.В.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

39.

Могила воїна – інтернаціоналіста Омельченка М.М.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

40.

Могила воїна –– інтернаціоналіста

Ногіна С.М.

Крюківське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

41.

Могила воїна – інтернаціоналіста

Власюка О.В.

Крюківське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

42.

Могила батьків А.С.Макаренка

Крюків, кладовище

вул. Макаренка

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

43.

Могила відомого благодійника Г.Чуркіна

Крюківське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

44.

Могила відомих благодійників Саніних

Крюківське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

45.

Могила Героя Радянського Союзу Конюхова С.С.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

46.

Могила Почесного громадянина міста Федорченка В.М.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

47.

Могила Почесної громадянки міста

Федько В.Т.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

48.

Могила Почесного громадянина міста Маслова В.Є.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

49.

Могила Почесної громадянки міста Пономарьової Г.М.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

50.

Могила юного підпільника Правдиченка Володі

Крюківське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

51.

Могила підпільниці Пастернак Євдокії, матері В.Правдиченка

Крюківське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

52.

Могила Юзефович Н.В., відомої художниці, члена Національної Спілки художників України

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 11.05.2016 №127

53.

Могила Шаткова Ю.П., учасника Великої Вітчизняної війни, автора рукописної Книги пам’яті «Подвиг кременчужан безсмертний»

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 11.05.2016 №127

54.

Могила Героя Соціалістичної Праці, Почесного громадянина міста Білоуська І.П.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 11.05.2016 №127

55.

Могила Героя Соціалістичної Праці, Почесного громадянина міста Горяінова О.І.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 11.05.2016 №127

56.

Могила Почесного громадянина міста Єпішова Г.Я.

Ревівське Кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 07.09.2016 №254

57.

Могила Почесного громадянина міста Литвиненка В.І.

Новоміське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 11.05.2016 №127

58.

Могила Константиновича В.К.,

відомого лікаря

Ревівське Кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 14.03.2014 №59

59.

Могила Житецького Г.П., батька відомого українського вченого, філолога Житецького П.Г.

Ревівське Кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 14.03.2014 №59

60.

Могила Житецької І.М., матері відомого українського вченого, філолога

Житецького П. Г.

Ревівське Кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 14.03.2014 №59

61.

Могила Сердюка І.М. - Героя України

Свіштовське кладовище

об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 07.09.2016 №254


ІІІ. Будівлі (об’єкти архітектури, об’єкти архітектури та історії)

1.

Будинок для спостереження

за рухом по Дніпру(Вежа ансамблю Новоросійських губернських присутственних місць)

вул. Гоголя, 2

памятка архітектури

Постанова РМ УРСР

від 06.09.1979 №442, Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

2.

Комплекс споруд Кременчуцького військового шпиталю (ох.№ 134-Пл)

Корпус 1 (літер А) (ох.№ 134/1-Пл)

(Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основних корпуси)

Корпус 2 (літер Б) (ох.№ 134/2-Пл)

(Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основних корпуси)

Корпус 3 (літер В) (ох.№ 134/3-Пл)

(Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основних корпуси)

вул. Гоголя, 2

пам’ятка

архітектури






пам’ятка

архітектури




пам’ятка

архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196,

Наказ Міністерства культури України від 16.12.2016 № 1198

3.

Будинок, в якому жив педагог та письменник А.С. Макаренко

вул. Макаренка, 44

Памятка історії

Рішення облвиконкому

від 23.04.82 № 247

Наказ Міністерства культури України

від 17.05.2019 № 406

(ох.№ 5000-Пл)

4.

Будинок бувшого реального училища в якому в 1908-1914 роках навчався український радянський письменник Головко А.В. та Сухомлинський, розміщувався ЄГ 1057

вул. Гоголя, 5

Памятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247, Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

5.

Палац культури і творчості

(Клуб ім. І.Ф. Котлова)

вул. Івана Приходька, 100

пам’ятка

архітектури

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1984 №165,

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

6.

Будинок Кременчуцького відділення Державного Банку Російської імперії

вул. Перемоги, 9

пам’ятка

архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

Наказ Міністерства культури України від 17.05.2017 № 430

7.

Технікум залізничного транспорту, де навчалися Герої Радянського Союзу Г.М.Прокопенко та Ф.І.Марченко, Герой Соціалістичної праці П.Ф.Кривонос. У роки війни розміщувався госпіталь №48, ЕГ №1012, евакопункт №233. (Залізничне технічне училище Харківсько-Миколаївської залізниці)

вул. Леонова, 14

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

8.

Кременчуцький льотний коледж, штабні будинки (Жіноча гімназія), колишня школа № 9, де навчався Герой Радянського Союзу М.М.Молочников

вул. Перемоги,17/6

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

9.

Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Міський відділ охорони здоров’я; будинок поліцмейстера О.Казачека)

вул. Ігоря Сердюка, 10/25

(вул. Жовтнева, 10/25)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

10.

Кременчуцька дитяча музична школа № 1 ім. П.І.Чайковського (Народне Семикомплектне початкове училище), колишній корпус школи №1, де навчався Герой Радянського Союзу П.С.Приходько

вул.Чкалова, 3-а

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

11.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 Кременчуцької міської ради Полтавської області (Дитячий комбінат; колишній будинок Шапошникова)

вул. Софіївська, 1

(вул. Чапаєва,1)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

12.

Центр стандартизації, метрології і сертифікації (Колишній будинок фабриканта Н.Рабіновича)

вул. Софіївська, 73

(вул. Чапаєва, 73)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

13.

Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (управління освіти Кременчуцької міської ради; Будинок готелю «Пальміра»)

вул. Лейтенанта Покладова, 3

(вул. Карла Маркса, 3)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

14.

Житловий будинок (Будинок готелю «Вікторія»), де мешкали В.В.Докучаєв та В.І.Вернадський

вул. Лейтенанта Покладова, 10-А

(вул. Карла Маркса, 10-А)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

15.

Військова частина (Казарми 35-го Брянського піхотного полку)

вул. Лікаря О.Богаєвського, 4

(вул. 40-річчя Жовтня, 4)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

16.

Пожежна частина

пр-т. Свободи, 12

(вул. 60-річчя Жовтня, 12)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

17.

Відділення АППБ «Аваль» (Колишній будинок купця 1-ї гільдії Г.Чуркіна)

вул. Івана Приходька, 43

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

18.

Свято-Миколаївська церква (колишній католицький костел)

вул. 29 Вересня, 16/34

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

19.

Церква Успіння Божої Матері Московського патріархату

вул. Макаренка, 107

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

20.

Трест «Кременчукнафтохімбуд»

(Колишній будинок кондитера С.Силаєва)

вул. Ігоря Сердюка, 8/18

(вул. Жовтнева, 8/18)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

21.

ПТУ № 26 (Колишній притулок для хлопчиків купця Чуркіна), колишній індустріальний технікум, де навчався композитор Г.І.Майборода. В роки війни тут знаходився штаб 297 СД та евакогоспіталь 1314

вул. Чкалова, 4

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

22.

Дермато-венерологічний диспансер (Колишній будинок купця Немеця)

вул. 1905 року, 34

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

23.

Житловий будинок

(Будинок колишнього Кременчуцького повітового земства)

вул. Коцюбинського, 2

Об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

24.

Відділення Полтавського регіонального представництва Південної залізниці

вул. Соборна, 33/1

(вул. Леніна, 33/1)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

25.

Будинок міської друкарні

(Кременчуцька благодійна громада)

вул. Перемоги, 34

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

26.

Житловий будинок

вул. Соборна, 24/14

(вул. Леніна, 24/14)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

27.

Житловий будинок

вул. Соборна, 9/16

(вул. Леніна, 9/16)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

28.

Житловий будинок

вул. Соборна, 32/29

(вул. Леніна, 32/29)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

29.

Комплекс військових складів

(Кременчуцька комісаріатська

комісія, 5 будинків)

вул. Макаренка, 5

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

30.

Водонапірна башта № 1

пр-т Свободи, 21-А (вул. 60-річчя Жовтня, 21-А)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

31.

Водонапірна башта № 2

територія залізничного вокзалу

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

32.

Палац культури «АвтоКрАЗ»

пр-т Свободи, 56

(вул. 60-річчя Жовтня, 50/2)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

33.

Житловий будинок

вул. Софіївська, 38/19 (вул. Чапаєва, 38/19)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

34.

Житловий будинок

вул. Соборна, 5/9

(вул. Леніна, 5/9)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

35.

Спорттовариство

«Вагонобудівник»

вул. Івана Приходька, 102

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

36.

Психоневрологічний диспансер (медичний профілакторій вагон заводу, пізніше СЕС)

вул. Павла Чубинського, 12 (вул. Калініна, 12)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

37.

Заводоуправління ПАТ «КВБЗ» (Заводоуправління концерну «Крюківський вагонзавод»)

вул. Івана Приходька, 139

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

38.

Житловий будинок

(Колишній будинок купця Алісова)

вул. Івана Приходька, 42

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

39.

Будівля Народного музею історії ПАТ «КВБЗ» (музей ВАТ «Крюківсь-кий вагонобудівний завод»; житловий будинок керуючого головними майстернями Харківсько-Миколаївської залізниці)

вул. Івана Приходька, 139

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

40.

Будинок Юних техніків (приймальний покій Харківсько-Миколаївської залізниці, станція Крюків-на-Дніпрі)

вул. Івана Приходька, 83

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

41.

Будинок головної прохідної ПАТ «КВБЗ» (Будинок головної прохідної ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод»)

вул. Івана Приходька, 139

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

42.

Будівля колишньої ЗОШ № 13

(ЗОШ № 13, де навчалися Герої

Радянського Союзу І.І.Ткаченко

та К.В.Ємельяненко)

вул. Троїцька, 37/49

(вул. Красіна, 37/49)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА

від 03.06.2013 №196

43.

ПТУ № 29 (колишнє двокласне залізничне училище, де працював А.С.Макаренко)

вул. Івана Приходька, 137

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

44.

Будинок торгівлі

вул. Соборна, 16/9 (Леніна, 16/9)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

45.

Філія АКБ “Приватбанк” (гуртожиток технікуму залізничного транспорту)

вул. Першотравнева, 38

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

46.

Житлові будинки

пр-т Свободи 60/1, 62, 78

(вул. 60-річчя Жовтня 60/1, 62, 78)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

47.

Житловий будинок

вул. Маяковського, 3

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

48.

Житловий будинок

пр-т. Свободи 92/17

(вул. 60-річчя Жовтня 92/17)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

49.

Комплекс житлових будинків

вул. Івана Приходька, 11,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,27,29,31

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

50.

Цінний ряд житлових будинків

вул. Івана Приходька, 26,28, 30,32,34/5,35,36 пров.Тополевий, 3

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

51.

Цінний ряд житлових будинків

вул. Івана Приходька, 99,103, 105,107,109 вул. Олександрійська, 2

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

52.

Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9Кременчуцької міської ради Полтавської області (ЗОШ № 9)

вул. Івана Приходька, 38/5

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

53.

Будівля колишньої середньої школи № 14 (відбудована)

вул. Гагаріна, 14

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

54.

Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 Кременчуцької міської ради Полтавської області (ЗОШ № 23)

вул. Олександрійська, 18

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

55.

Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24Кременчуцької міської ради Полтавської області (ЗОШ № 24, де навчався воїн-інтернаціоналіст О.Вовк)

пр-т. Полтавський, 13

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

56.

Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27Кременчуцької міської ради (ЗОШ № 27)

пр-т. Свободи, 104

(вул. 60-річчя Жовтня,104)

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196

57.

Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 29Кременчуцької міської ради Полтавської області (ЗОШ № 29)

вул. Республіканська, 76

об’єкт архітектури

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
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Автор: Альона Душенко
Теги: история История Кременчуга архитектурный памятник історична спадщина
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