Які історико-архітектурні об'єкти внесли до генплану Кременчука (список)

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Архітектурно-містобудівна рада розглянула проєкти історико-архітектурного опорного плану та позачергового внесення змін до генерального плану Кременчука

На засідання архітектурно-містобудівної ради розглянули проєкти історико-архітектурного опорного плану та позачергового внесення змін до генерального плану Кременчука. За словами заступника міського голови Дмитра Кравченка, історико-архітектурний план міста розроблений, наступник крок – затвердження його Міністерством культури, молоді та спорту України.





Історико-архітектурний опорний план Кременчука та схему зон охорони культурної спадщини міста презентував представник розробника ПП «Архион7» головний архітектор проєкту Сергій Сазонов.





У Кременчуці, за словами Сергія Сазонова, є 4 комплексні охоронні зони пам'яток:

територія військового шпиталю (вул. Гоголя, 2)

територія Олександрівського училища (зараз Льотний коледж)

частина площі Перемоги, будівля державного банку, краєзнавчий музей та частина вулиці Соборної

комплекс будівель на вул Макаренка

Історик та археолог Полтавщини Олександр Супруненко зауважив, що дослідивши історію міста залишили дві археологічні пам'ятки національного значення. Одна з них територія в районі площі Перемоги, там де раніше знаходилася фортеця. Також є поселення на вулиці Пилипа Орлика (Крюків), зараз там територія забудована фоновими одноповерховими будинками. Під цим будинками ймовірно залишилися могильники черняхівської культури. З черговими земляними роботами там можуть знаходити кістки. Також у Кременчуці є кілька курганів, одними опікується місто (які в основному знаходяться на кладовищах), а інші - на межі двох садиб (як на вулиці Ломоносова, квартал 297).





В нашому місті понад 150 об’єктів історико-культурної спадщини: пам’ятки архітектури місцевого значення, пам’ятки архітектури національного значення, нововиявлені об’єкт та об’єкти природно-заповідного фонду.





Управління культури і туризму на запит «Телеграфу» оперативно надав перелік об'єктів культурної спадщини Кременчука станом на 17 січня 2020 року.





І. Пам’ятники та пам’ятні знаки (об’єкти монументального мистецтва та історії)

№ п/п Назва об’єкта культурної спадщини Місце знаходження об’єкта культурної спадщини вид (види) об’єктів культурної спадщини Дата і номер рішення, відповідно до яких об’єкт узято на облік 1. Монумент «Жертвам фашизму» (Меморіал «Вічно живим») пр-т Свободи (вул. 60-річчя Жовтня) пам’ятка монументаль-ного мистецтва Наказ Міністерства культури України від 26.04.2013 № 364 (ох.№ 1421-Пл) 2. Пам’ятник українському поету Т.Г.Шевченку вул. Першотравнева Парк «Ювілейний», набережна Дніпра пам’ятка монумента-льного мистецтва Наказ Міністерства культури України від 26.04.2013 № 364 (ох.№ 4716-Пл) 3. Пам’ятник Воїну – визволителю (пам’ятник радянським воїнам-визволителям) сквер ім. О.Бабаєва пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 4. Пам’ятник матросам Дніпровської флотилії (пам’ятник відважним матросам Дніпровської флотилії, які загинули в боротьбі за владу Рад в роки громадянської війни) вул. Івана Приходька (біля мосту) пам’ятка монументаль- ного мистецтва Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 5. Меморіальний комплекс на честь воїнів, учасників бойових дій в Афганістані Молодіжне, парк культури Воїнів - інтернаціоналістів об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 6. Пам’ятник-погруддя академіку В.І.Вернадському сквер ім. О.Бабаєва об’єкт монументаль-ного мистецтва Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 7. Пам’ятник педагогу А.С.Макаренку вул. Макаренка, 44 об’єкт монументаль-ного мистецтва Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 8. Пам’ятник «Макаренко і діти» вул. Л.Чайкіної, 33 об’єкт монументаль-ного мистецтва Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 9. Пам’ятник російському поету і письменнику О.С.Пушкіну бульвар Пушкіна об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 10. Скульптурна композиція «Щука з Кременчука» Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський». Набережна Дніпра об’єкт монументаль-ного мистецтва Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 11. Пам’ятний знак «Жертвам фашизму від воїнів Кременчуцького гарнізону» (пам’ятний знак воїнам Кременчуцького гарнізону, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни) В\ч А – 1546, пр-т. Свободи (вул. 60-річчя Жовтня) пам’ятка історії Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 12. Пам’ятний знак робітникам вагонобудівного заводу, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам Вагонобудівного заводу, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни) сквер Вагонобудівного заводу пам’ятка історії Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 13. Пам’ятний знак робітникам заводу Дорожніх машин, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам заводу шляхових машин, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни) пр-т.Свободи, територія ПАТ «Кредмаш» (вул. 60-річчя Жовтня) пам’ятка історії Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 14. Пам’ятний знак робітникам Вагонного депо станції Кременчук, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам вагонного депо станції Кременчук, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни) територія вагонного депо пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 15. Пам’ятний знак робітникам Трикотажної фабрики, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам трикотажної фабрики, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни) вул. Миколаївська, 3 територія фабрики, фірма «Рута» пам’ятка історії Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 16. Пам’ятний знак робітникам Шкіряно-лимарного комбінату, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам кожевно-шорного комбінату, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни) вул. Леонова, 1 пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 17. Пам’ятний знак робітникам Крюківського кар’єроуправління, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам Крюківського кар’єроуправління) вул. Соломії Крушельницької, (вул. Крупської) біля Крюківського кар’єру пам’ятка історії Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 18. Пам’ятний знак робітникам м’ясокомбінату, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам м’ясокомбінату, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни) пров. Героїв Бресту, 48, ПАТ «Кременчукм’ясо» пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 19. Пам’ятний знак робітникам об’єднання нерудних будівельних матеріалів, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам об’єднання нерудних будівельних матеріалів, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни) вул. Ярмаркова, 15 пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 20. Пам’ятний знак робітникам 12-ї дистанції колії, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам 12 дистанції путі, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни) територія 12-ї дистанції колії (путі ) пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 21. Пам’ятний знак «Героям – підпільникам» Крюків, кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 07.09.2016 №254 22. Пам’ятний знак військовим льотчикам «Будемо жити!» (пам’ятний знак військовим льотчикам «Будем жить!») вул.Першо-травнева, 57-а об’єкт історії Наказ управління культури Полтавської ОДА від 15.05.2012 №159 23. Пам’ятний знак «Жертвам фашизму» (Пам’ятний знак військовополоненим) вул. Леонова, 14, територія залізничного технікуму об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 24. Пам’ятний знак «Жертвам сталінських репресій» сквер ім. О.Бабаєва об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 25. Пам’ятний знак «Жертвам голодомору 1932 – 1933 р. р.» кладовище по вул. Бетонній (Воскре-сенське кладовище, вул.Бетонна) об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 26. Пам’ятний знак «Жертвам Голокосту 1941-1943 р.р.» (Пам’ятний знак «Жертвам Холокосту») вул. М.Залудяка, 3-А, територія Синагоги (вул. Квартальна, 3) об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 27. Пам’ятний знак підпільницям, які загинули на Крюківському мосту (пам’ятний знак комсомолкам-підпільницям, 1919р.) вул. Небесної Сотні біля в’їзду на Крюківський міст (вул. Пролетарська) об’єкт історії



Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 28. Пам’ятний Хрест (На місці зруйнованого Успенського собору) пл. Перемоги об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 29. Пам’ятний знак на честь визволення Кременчука, артилерійська установка САУ- 152 пр-т. Свободи, район Пивзаводу (вул. 60-річчя Жовтня) об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 30. Пам’ятний знак військовополоненим та мирним жителям, які загинули в роки Другої світової війни (пам’ятний знак військовополоненим та мирним жителям, які загинули в роки Ввв) Крюків, на Пінчуківці, (вул. Тімірязєва) об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 31. Пам’ятний знак на честь 10 – ї річниці Незалежності України пл. Перемоги, 2 об’єкт історії

Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 32. Пам’ятний знак «Вічна слава героям» вул. Лікаря О. Богаєвського (вул.40-річчя Жовтня), територія 1-ї міської лікарні об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 02.09.2016 №251 33. Пам’ятний знак учаснику бойових дій в Афганістані О.В.Власюку вул. Республіканська, 87 об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 07.09.2016 №254 34. Пам’ятний знак «Жертвам Чорнобиля» Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський» об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 34. Пам’ятний знак «Перший день після війни» пл. Перемоги об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 35. Пам’ятний знак землякам - Героям Радянського Союзу сквер ім. О.Бабаєва об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 36. Пам’ятний знак «Жертвам Голокосту» вул. Київська об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 07.09.2016 №254 37. Пам’ятний знак на честь військових частин і з’єднань, що звільнили місто від фашистських загарбників (пам’ятний знак на честь військових частин і з’єднань, що звільнили місто від німецько-фашистських загарбників) вул. Миру, 2 територія Парку Миру об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358 38. Пам’ятний знак отаману Повстанського війська Н.І. Махну (1889-1934) вул. Чкалова, напроти будинку №203 об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358





ІІ. Братські могили та окремі поховання відомих людей (об’єкти історії)

1. Братська могила радянських воїнів № 1 Ревівське кладовище (Реївка, кладовище, біля ритуального майданчика) пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 2. Братська могила радянських воїнів № 2 Ревівське кладовище (Реївка, кладовище, західна частина) пам’ятка історії Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 3. Братська могила радянських воїнів «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» та 12 могил невідомих воїнів (№ 3) Крюків, кладовище, західна частина, пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 4. Братська могила радянських воїнів (№ 4) Крюків, кладовище, західна частина пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 5. Братська могила радянських воїнів (№ 5) пр-т. Свободи (вул. 60-річчя Жовтня) біля ПАТ «Кредмаш» (вул. Халаменюка МЮД) пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 6. Братська могила підпільників (№ 6) Крюків, кладовище, південно-західна частина пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 7. Братська могила героїв битви за Дніпро, в якій захоронений письменник Комі АРСР А.П.Размислов (№ 7) пр-т. Полтавський (В.Кохнівка) пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 8. Братська могила радянських воїнів, які загинули 30 березня 1946 року при виконанні службових обов’язків –охороні залізничного мосту через Дніпро в час льодоходу (№ 8) Крюків, біля мосту пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 9. Братська могила воїнів – ополченців міста Кременчука, які загинули 9 серпня 1941 року в бою з фашистськими загарбниками (№ 9) «Гостра могила» Деївська гора, по шляху на Онуфріївку пам’ятка історії Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 10. Братська могила (№ 10) (Братська могила «Борців за владу Рад») пл. Перемоги (пл. Перемоги, поштовий сквер) пам’ятка історії Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 11. Братська могила радянських воїнів (№ 11) кладовище по вулиці Чкалова (кладовище по вул. Сєрова та вул. Леонова) об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 12. Братська могила радянських громадян, які були розстріляні на Зеленому острові (№ 12) Новоміське кладовище, центральна алея об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 13. Могила Миколи Виноградова, радянського льотчика Деївський ліс пам’ятка історії

Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247 14. Могила Нікітіна В., радянського воїна-танкіста, загиблого в День визволення міста кладовище по вулиці Чкалова (Чередницьке кладовище, між вулицями Чкалова, Сєрова, Леонова) об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 15. Могила Базієва І.М., старшого лейтенанта, який загинув при розмінуванні Крюкова Крюківське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 11.05.2016 №127 16. Могила Героя Радянського Союзу Корольова І.Д. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 17. Могила Героя Радянського Союзу Циплухіна М.Д. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 18. Могила Героя Радянського Союзу Гугніна М.П. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 19. Могила Героя Радянського Союзу Баля М.В. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 20. Могила Героя Радянського Союзу Фаткіна С.С. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 21. Могила Героя Радянського Союзу Чижова В.П. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 22. Могила Героя Радянського Союзу Шпаковського С.П. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 23. Могила Героя Соціалістичної Праці Чередія М.П. Крюківське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 24. Могила Героя Соціалістичної Праці Шаповал Н.С. Крюківське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 25. Могила Героя Соціалістичної Праці Заїченка С.М. Свіштовське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 26. Могила Героя Соціалістичної Праці Логвиненка М.П. Крюківське кладовище (Крюків, вул. Макаренка) об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 27. Могила Героя Соціалістичної Праці Приходька І.М. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 28. Могила Героя Соціалістичної Праці Кипеня В.П. Свіштовське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 29. Могила Почесного громадянина міста Бутиріна С.А. Ревівське Кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 30. Могила Почесного громадянина міста Дімари М.В. Ревівське Кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 31. Могила Почесного громадянина Січного І.М. Ревівське Кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 32. Могила Почесного громадянина Андрієнка Г.Ю. Ревівське Кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 33. Могила воїна – інтернаціоналіста Задерієнка О.В. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 23. Могила Почесного громадянина Коротича С.Т. Ревівське Кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 34. Могила воїна – інтернаціоналіста Скрипченка В.В. Ревівське Кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 35. Могила воїна – інтернаціоналіста Барильченка В.Д. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 36. Могила воїна – інтернаціоналіста Кулініча С.В. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 37. Могила воїна – інтернаціоналіста Коробенка О.М. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 38. Могила воїна – інтернаціоналіста Панчука О.В. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 39. Могила воїна – інтернаціоналіста Омельченка М.М. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 40. Могила воїна –– інтернаціоналіста Ногіна С.М. Крюківське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 41. Могила воїна – інтернаціоналіста Власюка О.В. Крюківське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 42. Могила батьків А.С.Макаренка Крюків, кладовище вул. Макаренка об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 43. Могила відомого благодійника Г.Чуркіна Крюківське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 44. Могила відомих благодійників Саніних Крюківське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 45. Могила Героя Радянського Союзу Конюхова С.С. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 46. Могила Почесного громадянина міста Федорченка В.М. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 47. Могила Почесної громадянки міста Федько В.Т. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 48. Могила Почесного громадянина міста Маслова В.Є. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 49. Могила Почесної громадянки міста Пономарьової Г.М. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 50. Могила юного підпільника Правдиченка Володі Крюківське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 51. Могила підпільниці Пастернак Євдокії, матері В.Правдиченка Крюківське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196 52. Могила Юзефович Н.В., відомої художниці, члена Національної Спілки художників України Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 11.05.2016 №127 53. Могила Шаткова Ю.П., учасника Великої Вітчизняної війни, автора рукописної Книги пам’яті «Подвиг кременчужан безсмертний» Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 11.05.2016 №127 54. Могила Героя Соціалістичної Праці, Почесного громадянина міста Білоуська І.П. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 11.05.2016 №127 55. Могила Героя Соціалістичної Праці, Почесного громадянина міста Горяінова О.І. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 11.05.2016 №127 56. Могила Почесного громадянина міста Єпішова Г.Я. Ревівське Кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 07.09.2016 №254 57. Могила Почесного громадянина міста Литвиненка В.І. Новоміське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 11.05.2016 №127 58. Могила Константиновича В.К., відомого лікаря Ревівське Кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 14.03.2014 №59 59. Могила Житецького Г.П., батька відомого українського вченого, філолога Житецького П.Г. Ревівське Кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 14.03.2014 №59 60. Могила Житецької І.М., матері відомого українського вченого, філолога Житецького П. Г. Ревівське Кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 14.03.2014 №59 61. Могила Сердюка І.М. - Героя України Свіштовське кладовище об’єкт історії Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 07.09.2016 №254





ІІІ. Будівлі (об’єкти архітектури, об’єкти архітектури та історії)