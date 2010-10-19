Архітектурно-містобудівна рада розглянула проєкти історико-архітектурного опорного плану та позачергового внесення змін до генерального плану Кременчука
На засідання архітектурно-містобудівної ради розглянули проєкти історико-архітектурного опорного плану та позачергового внесення змін до генерального плану Кременчука. За словами заступника міського голови Дмитра Кравченка, історико-архітектурний план міста розроблений, наступник крок – затвердження його Міністерством культури, молоді та спорту України.
Історико-архітектурний опорний план Кременчука та схему зон охорони культурної спадщини міста презентував представник розробника ПП «Архион7» головний архітектор проєкту Сергій Сазонов.
У Кременчуці, за словами Сергія Сазонова, є 4 комплексні охоронні зони пам'яток:
Історик та археолог Полтавщини Олександр Супруненко зауважив, що дослідивши історію міста залишили дві археологічні пам'ятки національного значення. Одна з них територія в районі площі Перемоги, там де раніше знаходилася фортеця. Також є поселення на вулиці Пилипа Орлика (Крюків), зараз там територія забудована фоновими одноповерховими будинками. Під цим будинками ймовірно залишилися могильники черняхівської культури. З черговими земляними роботами там можуть знаходити кістки. Також у Кременчуці є кілька курганів, одними опікується місто (які в основному знаходяться на кладовищах), а інші - на межі двох садиб (як на вулиці Ломоносова, квартал 297).
В нашому місті понад 150 об’єктів історико-культурної спадщини: пам’ятки архітектури місцевого значення, пам’ятки архітектури національного значення, нововиявлені об’єкт та об’єкти природно-заповідного фонду.
Управління культури і туризму на запит «Телеграфу» оперативно надав перелік об'єктів культурної спадщини Кременчука станом на 17 січня 2020 року.
|
№ п/п
|
Назва об’єкта
культурної спадщини
|
Місце знаходження
об’єкта культурної спадщини
|
вид (види) об’єктів культурної спадщини
|
Дата і номер рішення, відповідно до яких об’єкт узято на облік
|
1.
|
Монумент «Жертвам фашизму»
(Меморіал «Вічно живим»)
|
пр-т Свободи
(вул. 60-річчя Жовтня)
|
пам’ятка монументаль-ного мистецтва
|
Наказ Міністерства культури України від 26.04.2013 № 364
(ох.№ 1421-Пл)
|
2.
|
Пам’ятник українському поету Т.Г.Шевченку
|
вул. Першотравнева Парк «Ювілейний»,
набережна Дніпра
|
пам’ятка монумента-льного мистецтва
|
Наказ Міністерства культури України від 26.04.2013 № 364
(ох.№ 4716-Пл)
|
3.
|
Пам’ятник Воїну – визволителю
(пам’ятник радянським воїнам-визволителям)
|
сквер ім. О.Бабаєва
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
4.
|
Пам’ятник матросам Дніпровської флотилії (пам’ятник відважним матросам Дніпровської флотилії, які загинули в боротьбі за владу Рад в роки громадянської війни)
|
вул. Івана Приходька (біля мосту)
|
пам’ятка
монументаль- ного мистецтва
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
5.
|
Меморіальний комплекс на честь
воїнів, учасників бойових дій в Афганістані
|
Молодіжне, парк культури Воїнів - інтернаціоналістів
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
6.
|
Пам’ятник-погруддя академіку В.І.Вернадському
|
сквер ім. О.Бабаєва
|
об’єкт монументаль-ного
мистецтва
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
7.
|
Пам’ятник педагогу А.С.Макаренку
|
вул. Макаренка, 44
|
об’єкт монументаль-ного мистецтва
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
8.
|
Пам’ятник «Макаренко і діти»
|
вул. Л.Чайкіної, 33
|
об’єкт монументаль-ного мистецтва
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
9.
|
Пам’ятник російському поету і письменнику О.С.Пушкіну
|
бульвар Пушкіна
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 19.10.2010 № 358
|
10.
|
Скульптурна композиція
«Щука з Кременчука»
|
Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський». Набережна Дніпра
|
об’єкт монументаль-ного мистецтва
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
11.
|
Пам’ятний знак «Жертвам фашизму від воїнів Кременчуцького гарнізону» (пам’ятний знак воїнам Кременчуцького гарнізону, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)
|
В\ч А – 1546,
пр-т. Свободи
(вул. 60-річчя Жовтня)
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247
|
12.
|
Пам’ятний знак робітникам вагонобудівного заводу, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам Вагонобудівного заводу, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)
|
сквер Вагонобудівного заводу
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
13.
|
Пам’ятний знак робітникам заводу Дорожніх машин, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам заводу шляхових машин, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)
|
пр-т.Свободи, територія
ПАТ «Кредмаш»
(вул. 60-річчя Жовтня)
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
14.
|
Пам’ятний знак робітникам Вагонного депо станції Кременчук, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам вагонного депо станції Кременчук, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)
|
територія
вагонного депо
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
15.
|
Пам’ятний знак робітникам Трикотажної фабрики, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам трикотажної фабрики, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)
|
вул. Миколаївська, 3
територія фабрики, фірма «Рута»
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
16.
|
Пам’ятний знак робітникам Шкіряно-лимарного комбінату, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам кожевно-шорного комбінату, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)
|
вул. Леонова, 1
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
17.
|
Пам’ятний знак робітникам Крюківського кар’єроуправління, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам Крюківського кар’єроуправління)
|
вул. Соломії Крушельницької,
(вул. Крупської)
біля Крюківського кар’єру
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
18.
|
Пам’ятний знак робітникам м’ясокомбінату, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам м’ясокомбінату, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)
|
пров. Героїв Бресту, 48, ПАТ «Кременчукм’ясо»
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
19.
|
Пам’ятний знак робітникам об’єднання нерудних будівельних матеріалів, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам об’єднання нерудних будівельних матеріалів, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)
|
вул. Ярмаркова, 15
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
20.
|
Пам’ятний знак робітникам 12-ї дистанції колії, які загинули на фронтах Другої світової війни (пам’ятний знак робітникам 12 дистанції путі, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни)
|
територія 12-ї дистанції колії (путі )
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
21.
|
Пам’ятний знак
«Героям – підпільникам»
|
Крюків, кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 07.09.2016 №254
|
22.
|
Пам’ятний знак військовим льотчикам «Будемо жити!» (пам’ятний знак військовим льотчикам «Будем жить!»)
|
вул.Першо-травнева, 57-а
|
об’єкт історії
|
Наказ управління культури Полтавської ОДА
від 15.05.2012 №159
|
23.
|
Пам’ятний знак «Жертвам фашизму» (Пам’ятний знак військовополоненим)
|
вул. Леонова, 14, територія залізничного технікуму
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
24.
|
Пам’ятний знак «Жертвам сталінських репресій»
|
сквер ім. О.Бабаєва
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
25.
|
Пам’ятний знак «Жертвам голодомору 1932 – 1933 р. р.»
|
кладовище по вул. Бетонній (Воскре-сенське кладовище, вул.Бетонна)
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
26.
|
Пам’ятний знак «Жертвам
Голокосту 1941-1943 р.р.»
(Пам’ятний знак «Жертвам Холокосту»)
|
вул. М.Залудяка,
3-А,
територія Синагоги
(вул. Квартальна, 3)
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
27.
|
Пам’ятний знак підпільницям, які загинули на Крюківському мосту
(пам’ятний знак комсомолкам-підпільницям, 1919р.)
|
вул. Небесної Сотні біля в’їзду на Крюківський міст (вул. Пролетарська)
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
28.
|
Пам’ятний Хрест (На місці зруйнованого Успенського собору)
|
пл. Перемоги
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
29.
|
Пам’ятний знак на честь визволення Кременчука, артилерійська установка САУ- 152
|
пр-т. Свободи, район Пивзаводу
(вул. 60-річчя Жовтня)
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
30.
|
Пам’ятний знак військовополоненим та мирним жителям, які загинули в роки Другої світової війни (пам’ятний знак військовополоненим та мирним жителям, які загинули в роки Ввв)
|
Крюків, на Пінчуківці,
(вул. Тімірязєва)
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
31.
|
Пам’ятний знак на честь 10 – ї річниці Незалежності України
|
пл. Перемоги, 2
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
32.
|
Пам’ятний знак
«Вічна слава героям»
|
вул. Лікаря
О. Богаєвського
(вул.40-річчя Жовтня), територія 1-ї міської лікарні
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 02.09.2016 №251
|
33.
|
Пам’ятний знак учаснику бойових дій в Афганістані О.В.Власюку
|
вул. Республіканська, 87
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 07.09.2016 №254
|
34.
|
Пам’ятний знак
«Жертвам Чорнобиля»
|
Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
34.
|
Пам’ятний знак
«Перший день після війни»
|
пл. Перемоги
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
35.
|
Пам’ятний знак землякам -
Героям Радянського Союзу
|
сквер ім. О.Бабаєва
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
36.
|
Пам’ятний знак «Жертвам Голокосту»
|
вул. Київська
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 07.09.2016 №254
|
37.
|
Пам’ятний знак на честь військових частин і з’єднань, що звільнили місто від фашистських загарбників (пам’ятний знак на честь військових частин і з’єднань, що звільнили місто від німецько-фашистських загарбників)
|
вул. Миру, 2
територія Парку Миру
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
38.
|
Пам’ятний знак отаману Повстанського війська Н.І. Махну (1889-1934)
|
вул. Чкалова,
напроти будинку
№203
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 19.10.2010 № 358
|
1.
|
Братська могила радянських воїнів
№ 1
|
Ревівське кладовище (Реївка, кладовище, біля ритуального майданчика)
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
2.
|
Братська могила радянських воїнів
№ 2
|
Ревівське кладовище (Реївка, кладовище, західна частина)
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
3.
|
Братська могила радянських воїнів «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» та 12 могил невідомих воїнів (№ 3)
|
Крюків, кладовище, західна частина,
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
4.
|
Братська могила радянських воїнів
(№ 4)
|
Крюків, кладовище, західна частина
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
5.
|
Братська могила радянських воїнів
(№ 5)
|
пр-т. Свободи (вул. 60-річчя Жовтня)
біля ПАТ «Кредмаш»
(вул. Халаменюка МЮД)
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
6.
|
Братська могила підпільників
(№ 6)
|
Крюків, кладовище, південно-західна частина
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247
|
7.
|
Братська могила героїв битви за Дніпро, в якій захоронений письменник Комі АРСР А.П.Размислов (№ 7)
|
пр-т. Полтавський (В.Кохнівка)
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
8.
|
Братська могила радянських воїнів, які загинули 30 березня 1946 року при виконанні службових обов’язків –охороні залізничного мосту через Дніпро в час льодоходу (№ 8)
|
Крюків, біля мосту
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
9.
|
Братська могила воїнів – ополченців міста Кременчука, які загинули 9 серпня 1941 року в бою з фашистськими загарбниками (№ 9) «Гостра могила»
|
Деївська гора,
по шляху на Онуфріївку
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
10.
|
Братська могила (№ 10)
(Братська могила «Борців за владу Рад»)
|
пл. Перемоги
(пл. Перемоги, поштовий сквер)
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
11.
|
Братська могила радянських воїнів
(№ 11)
|
кладовище по вулиці Чкалова (кладовище по вул. Сєрова та
вул. Леонова)
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
12.
|
Братська могила радянських громадян, які були розстріляні на Зеленому острові (№ 12)
|
Новоміське кладовище,
центральна алея
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
13.
|
Могила Миколи Виноградова, радянського льотчика
|
Деївський ліс
|
пам’ятка
історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів
від 23.04.1982 №247
|
14.
|
Могила Нікітіна В., радянського воїна-танкіста, загиблого в День визволення міста
|
кладовище по вулиці Чкалова (Чередницьке кладовище, між вулицями Чкалова, Сєрова, Леонова)
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
15.
|
Могила Базієва І.М., старшого лейтенанта, який загинув при розмінуванні Крюкова
|
Крюківське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 11.05.2016 №127
|
16.
|
Могила Героя Радянського Союзу Корольова І.Д.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
17.
|
Могила Героя Радянського Союзу Циплухіна М.Д.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
18.
|
Могила Героя Радянського Союзу
Гугніна М.П.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
19.
|
Могила Героя Радянського Союзу
Баля М.В.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
20.
|
Могила Героя Радянського Союзу
Фаткіна С.С.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
21.
|
Могила Героя Радянського Союзу
Чижова В.П.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
22.
|
Могила Героя Радянського Союзу Шпаковського С.П.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
23.
|
Могила Героя Соціалістичної Праці Чередія М.П.
|
Крюківське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
24.
|
Могила Героя Соціалістичної Праці Шаповал Н.С.
|
Крюківське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
25.
|
Могила Героя Соціалістичної Праці Заїченка С.М.
|
Свіштовське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
26.
|
Могила Героя Соціалістичної Праці Логвиненка М.П.
|
Крюківське кладовище (Крюків, вул. Макаренка)
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
27.
|
Могила Героя Соціалістичної Праці Приходька І.М.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
28.
|
Могила Героя Соціалістичної Праці
Кипеня В.П.
|
Свіштовське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
29.
|
Могила Почесного громадянина міста Бутиріна С.А.
|
Ревівське Кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
30.
|
Могила Почесного громадянина міста Дімари М.В.
|
Ревівське Кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
31.
|
Могила Почесного громадянина
Січного І.М.
|
Ревівське Кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
32.
|
Могила Почесного громадянина
Андрієнка Г.Ю.
|
Ревівське Кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
33.
|
Могила воїна – інтернаціоналіста Задерієнка О.В.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
23.
|
Могила Почесного громадянина
Коротича С.Т.
|
Ревівське Кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
34.
|
Могила воїна – інтернаціоналіста Скрипченка В.В.
|
Ревівське Кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
35.
|
Могила воїна – інтернаціоналіста Барильченка В.Д.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
36.
|
Могила воїна – інтернаціоналіста
Кулініча С.В.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
37.
|
Могила воїна – інтернаціоналіста Коробенка О.М.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
38.
|
Могила воїна – інтернаціоналіста
Панчука О.В.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
39.
|
Могила воїна – інтернаціоналіста Омельченка М.М.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
40.
|
Могила воїна –– інтернаціоналіста
Ногіна С.М.
|
Крюківське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
41.
|
Могила воїна – інтернаціоналіста
Власюка О.В.
|
Крюківське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
42.
|
Могила батьків А.С.Макаренка
|
Крюків, кладовище
вул. Макаренка
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
43.
|
Могила відомого благодійника Г.Чуркіна
|
Крюківське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
44.
|
Могила відомих благодійників Саніних
|
Крюківське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
45.
|
Могила Героя Радянського Союзу Конюхова С.С.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
46.
|
Могила Почесного громадянина міста Федорченка В.М.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
47.
|
Могила Почесної громадянки міста
Федько В.Т.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
48.
|
Могила Почесного громадянина міста Маслова В.Є.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
49.
|
Могила Почесної громадянки міста Пономарьової Г.М.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
50.
|
Могила юного підпільника Правдиченка Володі
|
Крюківське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
51.
|
Могила підпільниці Пастернак Євдокії, матері В.Правдиченка
|
Крюківське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
52.
|
Могила Юзефович Н.В., відомої художниці, члена Національної Спілки художників України
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 11.05.2016 №127
|
53.
|
Могила Шаткова Ю.П., учасника Великої Вітчизняної війни, автора рукописної Книги пам’яті «Подвиг кременчужан безсмертний»
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 11.05.2016 №127
|
54.
|
Могила Героя Соціалістичної Праці, Почесного громадянина міста Білоуська І.П.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 11.05.2016 №127
|
55.
|
Могила Героя Соціалістичної Праці, Почесного громадянина міста Горяінова О.І.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 11.05.2016 №127
|
56.
|
Могила Почесного громадянина міста Єпішова Г.Я.
|
Ревівське Кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 07.09.2016 №254
|
57.
|
Могила Почесного громадянина міста Литвиненка В.І.
|
Новоміське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 11.05.2016 №127
|
58.
|
Могила Константиновича В.К.,
відомого лікаря
|
Ревівське Кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 14.03.2014 №59
|
59.
|
Могила Житецького Г.П., батька відомого українського вченого, філолога Житецького П.Г.
|
Ревівське Кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 14.03.2014 №59
|
60.
|
Могила Житецької І.М., матері відомого українського вченого, філолога
Житецького П. Г.
|
Ревівське Кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 14.03.2014 №59
|
61.
|
Могила Сердюка І.М. - Героя України
|
Свіштовське кладовище
|
об’єкт історії
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 07.09.2016 №254
|
1.
|
Будинок для спостереження
за рухом по Дніпру(Вежа ансамблю Новоросійських губернських присутственних місць)
|
вул. Гоголя, 2
|
пам’ятка архітектури
|
Постанова РМ УРСР
від 06.09.1979 №442, Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
2.
|
Комплекс споруд Кременчуцького військового шпиталю (ох.№ 134-Пл)
Корпус 1 (літер А) (ох.№ 134/1-Пл)
(Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основних корпуси)
Корпус 2 (літер Б) (ох.№ 134/2-Пл)
(Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основних корпуси)
Корпус 3 (літер В) (ох.№ 134/3-Пл)
(Комплекс головного штабу інспектора резервної кавалерії та поселених військ (три основних корпуси)
|
вул. Гоголя, 2
|
пам’ятка
архітектури
пам’ятка
архітектури
пам’ятка
архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196,
Наказ Міністерства культури України від 16.12.2016 № 1198
|
3.
|
Будинок, в якому жив педагог та письменник А.С. Макаренко
|
вул. Макаренка, 44
|
Пам’ятка історії
|
Рішення облвиконкому
від 23.04.82 № 247
Наказ Міністерства культури України
від 17.05.2019 № 406
(ох.№ 5000-Пл)
|
4.
|
Будинок бувшого реального училища в якому в 1908-1914 роках навчався український радянський письменник Головко А.В. та Сухомлинський, розміщувався ЄГ 1057
|
вул. Гоголя, 5
|
Пам’ятка історії
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1982 №247, Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
5.
|
Палац культури і творчості
(Клуб ім. І.Ф. Котлова)
|
вул. Івана Приходька, 100
|
пам’ятка
архітектури
|
Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 23.04.1984 №165,
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
6.
|
Будинок Кременчуцького відділення Державного Банку Російської імперії
|
вул. Перемоги, 9
|
пам’ятка
архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
Наказ Міністерства культури України від 17.05.2017 № 430
|
7.
|
Технікум залізничного транспорту, де навчалися Герої Радянського Союзу Г.М.Прокопенко та Ф.І.Марченко, Герой Соціалістичної праці П.Ф.Кривонос. У роки війни розміщувався госпіталь №48, ЕГ №1012, евакопункт №233. (Залізничне технічне училище Харківсько-Миколаївської залізниці)
|
вул. Леонова, 14
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
8.
|
Кременчуцький льотний коледж, штабні будинки (Жіноча гімназія), колишня школа № 9, де навчався Герой Радянського Союзу М.М.Молочников
|
вул. Перемоги,17/6
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
9.
|
Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Міський відділ охорони здоров’я; будинок поліцмейстера О.Казачека)
|
вул. Ігоря Сердюка, 10/25
(вул. Жовтнева, 10/25)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
10.
|
Кременчуцька дитяча музична школа № 1 ім. П.І.Чайковського (Народне Семикомплектне початкове училище), колишній корпус школи №1, де навчався Герой Радянського Союзу П.С.Приходько
|
вул.Чкалова, 3-а
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
11.
|
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 Кременчуцької міської ради Полтавської області (Дитячий комбінат; колишній будинок Шапошникова)
|
вул. Софіївська, 1
(вул. Чапаєва,1)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
12.
|
Центр стандартизації, метрології і сертифікації (Колишній будинок фабриканта Н.Рабіновича)
|
вул. Софіївська, 73
(вул. Чапаєва, 73)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
13.
|
Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (управління освіти Кременчуцької міської ради; Будинок готелю «Пальміра»)
|
вул. Лейтенанта Покладова, 3
(вул. Карла Маркса, 3)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
14.
|
Житловий будинок (Будинок готелю «Вікторія»), де мешкали В.В.Докучаєв та В.І.Вернадський
|
вул. Лейтенанта Покладова, 10-А
(вул. Карла Маркса, 10-А)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
15.
|
Військова частина (Казарми 35-го Брянського піхотного полку)
|
вул. Лікаря О.Богаєвського, 4
(вул. 40-річчя Жовтня, 4)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
16.
|
Пожежна частина
|
пр-т. Свободи, 12
(вул. 60-річчя Жовтня, 12)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
17.
|
Відділення АППБ «Аваль» (Колишній будинок купця 1-ї гільдії Г.Чуркіна)
|
вул. Івана Приходька, 43
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
18.
|
Свято-Миколаївська церква (колишній католицький костел)
|
вул. 29 Вересня, 16/34
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
19.
|
Церква Успіння Божої Матері Московського патріархату
|
вул. Макаренка, 107
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
20.
|
Трест «Кременчукнафтохімбуд»
(Колишній будинок кондитера С.Силаєва)
|
вул. Ігоря Сердюка, 8/18
(вул. Жовтнева, 8/18)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
21.
|
ПТУ № 26 (Колишній притулок для хлопчиків купця Чуркіна), колишній індустріальний технікум, де навчався композитор Г.І.Майборода. В роки війни тут знаходився штаб 297 СД та евакогоспіталь 1314
|
вул. Чкалова, 4
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
22.
|
Дермато-венерологічний диспансер (Колишній будинок купця Немеця)
|
вул. 1905 року, 34
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
23.
|
Житловий будинок
(Будинок колишнього Кременчуцького повітового земства)
|
вул. Коцюбинського, 2
|
Об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
24.
|
Відділення Полтавського регіонального представництва Південної залізниці
|
вул. Соборна, 33/1
(вул. Леніна, 33/1)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
25.
|
Будинок міської друкарні
(Кременчуцька благодійна громада)
|
вул. Перемоги, 34
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
26.
|
Житловий будинок
|
вул. Соборна, 24/14
(вул. Леніна, 24/14)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
27.
|
Житловий будинок
|
вул. Соборна, 9/16
(вул. Леніна, 9/16)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
28.
|
Житловий будинок
|
вул. Соборна, 32/29
(вул. Леніна, 32/29)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
29.
|
Комплекс військових складів
(Кременчуцька комісаріатська
комісія, 5 будинків)
|
вул. Макаренка, 5
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
30.
|
Водонапірна башта № 1
|
пр-т Свободи, 21-А (вул. 60-річчя Жовтня, 21-А)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
31.
|
Водонапірна башта № 2
|
територія залізничного вокзалу
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
32.
|
Палац культури «АвтоКрАЗ»
|
пр-т Свободи, 56
(вул. 60-річчя Жовтня, 50/2)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
33.
|
Житловий будинок
|
вул. Софіївська, 38/19 (вул. Чапаєва, 38/19)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
34.
|
Житловий будинок
|
вул. Соборна, 5/9
(вул. Леніна, 5/9)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
35.
|
Спорттовариство
«Вагонобудівник»
|
вул. Івана Приходька, 102
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
36.
|
Психоневрологічний диспансер (медичний профілакторій вагон заводу, пізніше СЕС)
|
вул. Павла Чубинського, 12 (вул. Калініна, 12)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
37.
|
Заводоуправління ПАТ «КВБЗ» (Заводоуправління концерну «Крюківський вагонзавод»)
|
вул. Івана Приходька, 139
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
38.
|
Житловий будинок
(Колишній будинок купця Алісова)
|
вул. Івана Приходька, 42
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
39.
|
Будівля Народного музею історії ПАТ «КВБЗ» (музей ВАТ «Крюківсь-кий вагонобудівний завод»; житловий будинок керуючого головними майстернями Харківсько-Миколаївської залізниці)
|
вул. Івана Приходька, 139
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
40.
|
Будинок Юних техніків (приймальний покій Харківсько-Миколаївської залізниці, станція Крюків-на-Дніпрі)
|
вул. Івана Приходька, 83
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
41.
|
Будинок головної прохідної ПАТ «КВБЗ» (Будинок головної прохідної ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод»)
|
вул. Івана Приходька, 139
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
42.
|
Будівля колишньої ЗОШ № 13
(ЗОШ № 13, де навчалися Герої
Радянського Союзу І.І.Ткаченко
та К.В.Ємельяненко)
|
вул. Троїцька, 37/49
(вул. Красіна, 37/49)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА
від 03.06.2013 №196
|
43.
|
ПТУ № 29 (колишнє двокласне залізничне училище, де працював А.С.Макаренко)
|
вул. Івана Приходька, 137
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
44.
|
Будинок торгівлі
|
вул. Соборна, 16/9 (Леніна, 16/9)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
45.
|
Філія АКБ “Приватбанк” (гуртожиток технікуму залізничного транспорту)
|
вул. Першотравнева, 38
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
46.
|
Житлові будинки
|
пр-т Свободи 60/1, 62, 78
(вул. 60-річчя Жовтня 60/1, 62, 78)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
47.
|
Житловий будинок
|
вул. Маяковського, 3
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
48.
|
Житловий будинок
|
пр-т. Свободи 92/17
(вул. 60-річчя Жовтня 92/17)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
49.
|
Комплекс житлових будинків
|
вул. Івана Приходька, 11,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,27,29,31
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
50.
|
Цінний ряд житлових будинків
|
вул. Івана Приходька, 26,28, 30,32,34/5,35,36 пров.Тополевий, 3
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
51.
|
Цінний ряд житлових будинків
|
вул. Івана Приходька, 99,103, 105,107,109 вул. Олександрійська, 2
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
52.
|
Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9Кременчуцької міської ради Полтавської області (ЗОШ № 9)
|
вул. Івана Приходька, 38/5
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
53.
|
Будівля колишньої середньої школи № 14 (відбудована)
|
вул. Гагаріна, 14
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
54.
|
Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 Кременчуцької міської ради Полтавської області (ЗОШ № 23)
|
вул. Олександрійська, 18
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
55.
|
Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24Кременчуцької міської ради Полтавської області (ЗОШ № 24, де навчався воїн-інтернаціоналіст О.Вовк)
|
пр-т. Полтавський, 13
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
56.
|
Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27Кременчуцької міської ради (ЗОШ № 27)
|
пр-т. Свободи, 104
(вул. 60-річчя Жовтня,104)
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196
|
57.
|
Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 29Кременчуцької міської ради Полтавської області (ЗОШ № 29)
|
вул. Республіканська, 76
|
об’єкт архітектури
|
Наказ Управління культури Полтавської ОДА від 03.06.2013 №196