У Полтаві не скоригували суми в платіжках за опалення, але там немає захмарних тарифів

Сегодня, 08:08 Просмотров: 942 Комментариев: 1

Уряд повідомив, що у Полтаві не скоригували плату за опалення і гарячу воду. Втім, не скориговані полтавські тарифи і так не захмарні: вони майже дорівнюють скоригованій кременчуцькій ціні за 1 Гкал тепла

За даними Кабміну, у 124 містах України здійснили перерахунок за опалення та гарячу воду. У тому числі, в 16 обласних центрах. Разом із тим, Полтава потрапила до переліку міст, де перерахунок не здійснений. Також без перерахунку, за даними КМУ, залишилися Чернівці, Суми, Черкаси, Миколаїв.

Разом із тим, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року, повідомляє сайт КМУ. Яким чином місцева влада це здійснила заднім числом — не уточнюється, сама ж урядова постанова №1082, яка передбачає перерахунок, була ухвалена наприкінці грудня.

На сайті обласного виробничого підприємства «Полтаватеплоенерго» розміщене повідомлення про те, що воно розпочало процедуру коригування тарифів (не нарахувань у платіжках). Тарифи підприємству були встановлені Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 січня 2019 року. Враховуючи зміни всіх показників (вартість природного газу, електроенергії, холодної води, зміна розміру ставок податків та ін.), «Полтаватеплоенерго» здійснило розрахунки нових тарифів та звернулося до НКРЕКП із заявою щодо їх встановлення. У «Полтаватеплоенерго» повідомляють, що в проєкті нових тарифів врахована знижена ціна на газ.

У Полтаві не було захмарних тарифів





Якщо порівняти підсумкову вартість 1 Гкал теплової енергії у Кременчуці (після коригування) та у Полтаві (без коригування) — різниці практично немає. Так само і по гарячій воді. Отже, у Полтаві від початку не піднімали тарифи «до небес».