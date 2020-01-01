«Бронзові» нагороди «Різдвяного турніру» завоював «Кремінь» 2012

Сегодня, 07:16 Просмотров: 349

З 14 до 16 січня у Полтаві відбувся відкритий турнір з мініфутболу серед юнацьких команд 2012 року народження «Різдвяні турніри». За першість в турнірі боролися 12 футбольних команд з Полтавщини та гості з міста Харкова - «Майстер м'яча».

В черговий раз юні футболісти «Кремінь» 2012 довели свою майстерність та жагу до перемоги. Програвши лише одну гру майбутнім чемпіонам турніру команді «Golden Eagle», юні вихованці Олега Казьмирчука посіли почесне 3 місце.

Дипломом кращого нападника турніру нагороджено гравця команди «Кремінь» Остапця Іллю. А кращим захисником став гравець «Кременя» Максим Зімниця.