Кременчуг, Бизнес/Работа, Работа, Полтавщина

Полтавщина опинилася серед лідерів за кількістю офіційно працевлаштованих людей

Сегодня, 09:29 Просмотров: 509 Комментариев: 1

 

З 641 тисячі працездатних людей мають роботу і вважаються зайнятими 571 тисяча громадян

Полтавщина опинилася серед лідерів з-поміж областей України в офіційному наймі на роботу. Таку інформацію надав Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості.


У Полтавській області налічується 641,6 тисяча працездатних людей (це офіційні робітники, студенти, матері в декретній відпустці тощо). З них мають роботу і вважаються зайнятими 571,4 тисяча громадян.


За інформацією Управління Держпраці, на Полтавщині у 2019 році під час перевірок виявили 757 людей, котрі були неналежним чином оформлені на роботі. Роботодавців оштрафували 54,03 млн гривень. Вже з початку 2020 року Управління виявило 60 таких працівників, а штрафи виписали на суму 2,5 млн грн. 


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Автор: Катерина Турубара Источник фото: irt.pl.ua Источник видео: Полтавське ТБ
Теги: центр занятости трудоустройство работа Полтавщина

Комментарии: 1

97
JJAbrams:
Сегодня, 12:29

минималка + конверт.


0
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