Полтавщина опинилася серед лідерів за кількістю офіційно працевлаштованих людей

Сегодня, 09:29 Просмотров: 509 Комментариев: 1

Полтавщина опинилася серед лідерів з-поміж областей України в офіційному наймі на роботу. Таку інформацію надав Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості.





У Полтавській області налічується 641,6 тисяча працездатних людей (це офіційні робітники, студенти, матері в декретній відпустці тощо). З них мають роботу і вважаються зайнятими 571,4 тисяча громадян.





За інформацією Управління Держпраці, на Полтавщині у 2019 році під час перевірок виявили 757 людей, котрі були неналежним чином оформлені на роботі. Роботодавців оштрафували 54,03 млн гривень. Вже з початку 2020 року Управління виявило 60 таких працівників, а штрафи виписали на суму 2,5 млн грн.



