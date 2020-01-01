На Полтавщині будують підземні переходи під трасою

Сегодня, 12:10 Просмотров: 255

Біля села Супрунівка Полтавського району Полтавської області на міжнародній автотрасі Київ-Харків-Довжанський триває будівництво двох підземних переходів. Відповідні роботи виконуються трьома дорожньо-будівельними компаніями, одна з яких турецька, у межах відповідного проєкту покращення автомобільних доріг та безпеки руху за участі World Bank Ukraine. Замовник робіт – «Укравтодор».









Усі роботи на ділянці від Лубен до Полтави планують завершити до кінця сезону 2020. Зараз люди рухаються по пішохідних переходах, на яких встановлені відвідні знаки, нанесена розмітка та встановлені світлофорні об’єкти, що працюють у режимі миготіння жовтого сигналу.