«Кремінь» одним з перших реєструватиме футболістів

Сегодня, 13:05 Просмотров: 372

Професійна футбольна ліга на офіційному сайті опублікувала графік реєстрації футболістів клубами Першої та Другої ліг. Заявковий процес для клубів проходитиме 18-27 лютого 2020 року (а весь другий заявковий період, як це й прописано в Регламенті – з 29 січня до 28 лютого 2020 р.).

«Кремінь» реєструватиме футболістів одним з перших - 18 лютого. Разом з нами реєструватимуть футболістів на весняну частину чемпіонату «Черкащина» Черкаси, «Металург» Запоріжжя та «Балкани» Зоря.





Кременчуцька футбольна команда із зимової відпустки має вийти вже найближчим часом.