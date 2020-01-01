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«Кремінь» одним з перших реєструватиме футболістів

Сегодня, 13:05 Просмотров: 372

 

ПФЛ оприлюднив календар реєстрації футболістів

Професійна футбольна ліга на офіційному сайті опублікувала графік реєстрації футболістів клубами Першої та Другої ліг. Заявковий процес для клубів проходитиме 18-27 лютого 2020 року (а весь другий заявковий період, як це й прописано в Регламенті – з 29 січня до 28 лютого 2020 р.).

 

«Кремінь» реєструватиме футболістів одним з перших - 18 лютого. Разом з нами реєструватимуть футболістів на весняну частину чемпіонату «Черкащина» Черкаси, «Металург» Запоріжжя та «Балкани» Зоря.


Кременчуцька футбольна команда із зимової відпустки має вийти вже найближчим часом. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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