Друге командне місце на татамі завоювали нацгвардійці з Кременчука

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16 січня у Дніпрі завершився чемпіонат Центрального оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України з боротьби дзюдо. Спортивний захід зібрав 9 команд з підпорядкованих військових частин Центрального територіального управління. 54 військових зібрали для змагань на татамі. Серед них був один майстер спорту України міжнародного класу, 9 майстрів спорту України та 9 кандидатів у майстри спорту.



За результатами запеклих змагань місця серед команд розподілились наступним чином.





Серед полків та бригад І місце виборола команда військової частини 3011 (м. Кривий Ріг), ІІ – команда військової частини 3036 (м. Дніпро), ІІІ – команда військової частини 3021 (м. Дніпро).





Серед батальйонів І місце посіла команда військової частини 3054 (м. Дніпро), ІІ - команда військової частини 3059 (м. Кременчук), ІІІ – команда військової частини 3042 (м. Енергодар).



За результатами змагань переможці у своїх вагових категоріях відібрані до збірної команди Центрального територіального управління яка візьме участь у чемпіонаті Національної гвардії України з боротьби дзюдо, що пройде у березні в місті Дніпро.





Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуі військові провели змагання з дзюдо.



