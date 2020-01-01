Януши, Олексії та Маріами: як називали дітей на Полтавщині

Сегодня, 10:24 Просмотров: 415 Комментариев: 1

Як назвати новонароджену дитину – найголовніше питання, що постає перед новоспеченими батьками. Деякі мають відповідь заздалегідь, обираючи традиційні українські імена, а хтось, піддаючись враженням, обирає для своєї малечі імена героїв улюбленої книги, серіалу чи видатних персон

У минулому 2019 році на території Сумської, Полтавської та Чернігівської областей, спостерігалась тенденція до вибору батьками незвичайних та екзотичних імен.





Працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану:

серед чоловічих імен були зареєстровані: Януш, Зорій, Адісей, Мілорад, Еріх та Акім.

були зареєстровані: Януш, Зорій, Адісей, Мілорад, Еріх та Акім. для дівчаток батьки також обирали екстравагантні та маловживані імена: Олівія, Олексія, Джельсоміна, Луна, Квіткослава та Маргарет.

Лідерами списку найбільш вживаних імен стали Марія та Іван.





- Головна функція імені – бути маркером індивідуальності. Тому батьки так ретельно та вимогливо ставляться до цього питання. Разом з тим, сервіси Міністерства юстиції спрямовані на створення комфортних умов для громадян, зокрема великий попит серед українців має послуга щодо видачі свідоцтв про народження безпосередньо у пологових будинках, – зазначає очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун.