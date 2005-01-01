Один рік іспитового терміну отримав житель Полтавщини, який знайшов у смітті запал та корпус гранати

Сегодня, 09:25 Просмотров: 389

Чоловік знайшов небезпечні елементи, забрав і зберігав на полиці в сараї

Судовим вироком завершився похід жителя Новосанжарщини повз смітник, в якому чоловік знайшов запал та корпус гранати. Згідно з матеріалами вироку, 10 серпня 2019 року обвинувачений проходив повз смітник в селі Руденківка Новосанжарського району, виявив там запал та корпус гранати. Небезпечні предмети чоловік взяв та відніс додому, поклав на полиці сараю на території свого господарства.





16 серпня до чоловіка прийшли правоохоронці з обшуком та знайшли гранату і запал. Судова вибухотехнічна експертиза встановила, що засуджений зберігав уніфікований запал ручної гранати та корпус ручної гранати РГД-5. У поєднанні елементи були придатні до вибуху.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. У своїх діях розкаявся.





Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст.263 Кримінального Кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Остаточне покарання - іспитовий строк тривалістю один рік.