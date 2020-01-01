Два автоголи та нервовий фінал: «Кремінь» 2011 завоював срібло турніру

Сегодня, 08:34 Просмотров: 306

З 8 до 10 січня у Полтаві відбувся Різдвяний турнір, в якому «Кремінь» 2011 завоював срібні нагороди. Вихованці Євгена Марініча в нелегкому протистоянні поступилися «ворсклянам». Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».





12 команд взяли участь у турнірі. У спорткомплексі ПЗМС змагалися команди з Полтави, Кременчука та Харкова. Змагання проходили у трьох групах, де грали по 4 команди. У групі з «Кременем» зіграли: «Голден ігл» Полтава, харківський «Майстер м'яча» та «Ворскла-2».

У матчі з «Голден ігл» кременчужани перемогли з рахунком - 6:0. Далі «Кремінь» здолав харківський «Майстер м'яча» - 4:0 та «Ворсклу-2» - 2:0. З трьома перемогами із трьох наші хлопці вийшли першими із групи.

У півфіналі наші футболісти зустрілися з полтавською «Молоддю» й без проблем здолали суперника - 6:1. «Кремінь» у фіналі зійшовся з «Ворсклою». На жаль, фортуна цього разу була не на боці наших гравців: нереалізовані моменти та два голи у власні ворота залишили «Кремінь» без золотих нагород. Матч завершився з рахунком - 3:1.

- Ми двічі потрапили у штангу, не потрапили у пусті ворота кілька разів, один гол нам забили з ауту, а ще ми два голи забили у власні ворота. Всі невезіння зібралося в одній грі. Не так «Ворскла» «вирвала» перемогу, як ми самі… - зазначив тренер Євген Марініч. - За весь турнір ми пропустили лише 4 голи й три з яких ми самі собі забили (ще один м'яч у грі з «Молоддю»).





Тренер зазначив, що турнір дуже сподобався: зал і сама атмосфера змагань. Не останню роль тут зіграли організатори та батьки юних футболістів, які палко підтримували «Кремінь» та навіть перекричали полтавців.

Кращим гравцем в команді «Кремінь» 2011 став капітан Макар Чорномор. Нападник Давид Гашкович – йшов на кращого гравця та бомбардира. Як і гравець «Ворскли» Давид мав 10 забитих голів у ворота суперників (5 з яких він забив у півфіналі та віддав гольовий пас, тобто взяв тоді участь у всіх 6 голах). Але, на жаль, у фіналі йому не пощастило, проте і його суперник також не відзначився забитим голом. Тому звання кращого бомбардира турніру віддали Давиду Гашковичу.