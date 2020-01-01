У сервісному центрі МВС нагадали, як оформити свідоцтво для перевезення небезпечних вантажів

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У 2019 році на Полтавщині видали 1144 свідоцтв, які мають право перевозити небезпечні вантажі

З урахуванням специфіки промисловості в Полтавському регіоні однією з актуальних послуг сервісних центрів МВС є видача (продовження) свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. За 2019 рік в Полтавській області отримано 1 144 нових і продовжено 3 310 раніше виданих Свідоцтв. Про це повідомляє регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області.





Машини, що перевозять небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам державних стандартів, безпеки, охорони праці та екології, а також мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів.





- Свідоцтво видається (продовжується) на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, які успішно пройшли обов’язковий технічний контроль, придатні до перевезення небезпечних вантажів та відповідають вимогам частини 9 Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), - повідомив спеціаліст сектору технічного контролю та перевезення небезпечних вантажів транспортними засобами регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області Сергій Бурла.







Щоб отримати або продовжити свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів, потрібно надати:

заяву на видачу (продовження) Свідоцтва встановленого зразка;

інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії), та його копію.

свідоцтво (у разі його продовження або заміни);

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату вартості бланка Свідоцтва та адміністративної послуги з його оформлення.

На кожний транспортний засіб додатково:

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю МВС;

якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально-зарядних машин з цистернами місткістю менше ніж 1000 л та цистерн, визначених у пункті 10 розділу IV Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів),- копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни.

Крім документів, водій чи уповноважена особа має надати для перевірки укомплектований транспортний засіб.





Свідоцтво видається/продовжується не пізніше десяти робочих днів після реєстрації заяви у сервісному центрі МВС.





У видачі/продовженні Свідоцтва відмовляється якщо: