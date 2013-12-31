Держказначейство нагадує: з 3 січня почали діяти нові рахунки

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Управління Державної казначейської служби України у м.Кременчуці Полтавської області повідомляє органам податкової служби, іншим органам, що контролюють справляння надходжень до бюджетів податків, зборів, платежів, розпорядникам бюджетних коштів, на рахунки яких зараховуються власні надходження, банківським установам, що 3 січня 2020 року введені в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів та інших доходів бюджету.





Це зроблено з метою переходу на нову автоматизовану систему бухгалтерського обліку, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. №1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі».





Перелік реквізитів рахунків розміщений на сайті Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області, рубрика «Реквізити рахунків».