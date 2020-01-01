Сьогодні на проспекті Лесі Українки горів автомобіль Daewoo Lanos

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Сьогодні, 11 січня, близько 12.00 на проспекті Лесі Українки, у районі будинку №66, горів автомобіль Daewoo Lanos.





За інформацією від Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, шестеро рятувальників ліквідували пожежу швидко — за 5 хвилин.





Вогонь знищив горючі елементи, електропроводку, утеплювач кришки та деталі відсіку двигуна. У легковика пошкоджені акумуляторна батарея, передня решітка, внутрішнє та зовнішнє лакофарбове покриття на всій площі кришки відсіку двигуна.





На місце пожежі викликали СОГ Кременчуцького відділу поліції, її причина встановлюється.