Происшествия

Сьогодні на проспекті Лесі Українки горів автомобіль Daewoo Lanos

Сегодня, 16:30 Просмотров: 1 414

 

Рятувальники ліквідували пожежу швидко — за 5 хвилин

Сьогодні, 11 січня, близько 12.00 на проспекті Лесі Українки, у районі будинку №66, горів автомобіль Daewoo Lanos. 


За інформацією від Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, шестеро рятувальників ліквідували пожежу швидко — за 5 хвилин.


 

Вогонь знищив горючі елементи, електропроводку, утеплювач кришки та деталі відсіку двигуна. У легковика пошкоджені акумуляторна батарея, передня решітка, внутрішнє та зовнішнє лакофарбове покриття на всій площі кришки відсіку двигуна.


На місце пожежі викликали СОГ Кременчуцького відділу поліції, її причина встановлюється.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ДСНС
Теги: горел автомобиль пожар спасатели
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