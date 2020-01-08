Перемога над збірною Німеччини очима хокеїста

Сегодня, 15:07 Просмотров: 145

З 3 по 7 січня в Мінську відбувся міжнародний Різдвяний турнір на приз Президента Республіки Білорусь. В рамках змагань ветеранська збірна України посіла п'яте місце, обігравши збірні Швейцарії та Німеччини.





У складі збірної України грають представники хокейного клубу «Кременчук»: президент Сергій Мазур, головний тренер Олександр Савицький, дитячі тренери Дмитро Христич та Денис Ісаєнко.









Один з кращих захисників в історії українського хокею, а нині спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев відзняв на GoPro один з матчів ветеранської збірної України. Так що тепер усі вболівальники українського хокею зможуть побачити як виглядає хокейний матч очима хокеїста.



