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Під новорічною ялинкою кременчужани станцювали чечітку

Сегодня, 14:20 Просмотров: 336

 

Оригінальне новорічне привітання

Під головною ялинкою кременчужанки станцювали чечітку. У такий спосіб кременчуцькі танцівниці привітали друзів з новорічними святами.


 

Карина Дяченко поділилася з «Телеграфом», що степом займається 7 років.


- З'явилася ідея привітати друзів і знайомих з Новим роком, підняти їм настрій таким милим відео. З'явилося натхнення, ми з моєю подругою знайшли музику, поставили танець за тиждень. Самі шили спідниці й продумували образи. Знімали відео 28 грудня о першій годині ночі, - зазначила Карина.


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Автор: Альона Душенко Источник видео: Karyna Diachenko
Теги: чечітка танок ялинка елка чечётка
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