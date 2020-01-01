Під новорічною ялинкою кременчужани станцювали чечітку

Сегодня, 14:20 Просмотров: 336

Під головною ялинкою кременчужанки станцювали чечітку. У такий спосіб кременчуцькі танцівниці привітали друзів з новорічними святами.





Карина Дяченко поділилася з «Телеграфом», що степом займається 7 років.





- З'явилася ідея привітати друзів і знайомих з Новим роком, підняти їм настрій таким милим відео. З'явилося натхнення, ми з моєю подругою знайшли музику, поставили танець за тиждень. Самі шили спідниці й продумували образи. Знімали відео 28 грудня о першій годині ночі, - зазначила Карина.



