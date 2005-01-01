Чоловік пішов з дому 4 січня і досі не повернувся – і це вже не вперше
У Кременчуці розшукується безвісти зниклий АТОвець Дмитро Алімович Подтикан, який пішов з дому 4 січня і досі не повернувся. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, подібні випадки з ним траплялись і раніше.
Чоловік народився 22 грудня 1976 року, уродженець Кременчука, має середню освіту, колишній учасник АТО.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 170 см, міцної статури, волосся русе, блакитні очі.
Особливі прикмети: татуювання на лівій руці (написи).
Одягнений: куртка, джинси та синій светр.
Якщо маєте будь-яку інформацію, повідомте її за телефонами: (099)7933504, (068)8728558.