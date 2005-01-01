У Кременчуці шукають зниклого АТОвця Дмитра Подтикана (знайшли)

Сегодня, 13:43 Просмотров: 1 153 Комментариев: 2

Чоловік пішов з дому 4 січня і досі не повернувся – і це вже не вперше

У Кременчуці розшукується безвісти зниклий АТОвець Дмитро Алімович Подтикан, який пішов з дому 4 січня і досі не повернувся. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, подібні випадки з ним траплялись і раніше.





Чоловік народився 22 грудня 1976 року, уродженець Кременчука, має середню освіту, колишній учасник АТО.



Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 170 см, міцної статури, волосся русе, блакитні очі.



Особливі прикмети: татуювання на лівій руці (написи).



Одягнений: куртка, джинси та синій светр.



Якщо маєте будь-яку інформацію, повідомте її за телефонами: (099)7933504, (068)8728558.