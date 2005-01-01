Происшествия

У Кременчуці шукають зниклого АТОвця Дмитра Подтикана (знайшли)

Сегодня, 13:43 Просмотров: 1 153 Комментариев: 2

Чоловік пішов з дому 4 січня і досі не повернувся – і це вже не вперше

У Кременчуці розшукується безвісти зниклий АТОвець Дмитро Алімович Подтикан, який пішов з дому 4 січня і досі не повернувся. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, подібні випадки з ним траплялись і раніше.


Чоловік народився 22 грудня 1976 року, уродженець Кременчука, має середню освіту, колишній учасник АТО.


Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 170 см, міцної статури, волосся русе, блакитні очі.


Особливі прикмети: татуювання на лівій руці (написи).


Одягнений: куртка, джинси та синій светр.


Якщо маєте будь-яку інформацію, повідомте її за телефонами: (099)7933504, (068)8728558.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розыск АТОшник пропавший без вести

Комментарии: 2

2 258
Dmitriys:
Сегодня, 14:50

и ГДЕ БЫЛ? почему не пишите секрет?

 


+6
2 315
ИМХО:
Сегодня, 15:45

Цитата: Dmitriys

и ГДЕ БЫЛ? почему не пишите секрет?

 

Вспомнил рекламу с покойным солистом Дискотеки Аварии: ты где был? *** (никакой рекламы алкоголя :)), пил!


0
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