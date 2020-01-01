Кременчуг

З 1 січня «бензиновий» водій за стоянку на місці для електрокарів заплатить до півтисячі штрафу

Сегодня, 09:22 Просмотров: 673 Комментариев: 5

 

Порушникам «світить» штраф від 340 до 510 гривень. Також мають створити нові дорожні знаки і спеціальні номерні знаки

З 1 січня 2020 року почала діяти норма щодо штрафів за стоянку та зупинку на місцях для електрокарів. Закон №2754-VIII, який ухвалили 11 липня 2019 року, доповнив статтю 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Відтепер зупинка чи стоянка машин на місцях, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише автівками з електродвигунами, і створення перешкод для зупинки чи стоянки, карається штрафом в розмірі від 340 до 510 гривень. Такі ж штрафні суми «світять» і за паркування на місцях для електрокарів.


Крім того, протягом пів року мають запровадити спеціальні номерні знаки із зеленим кольором шрифту для електрокарів. Мають з'явитися і нові дорожні знаки «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів».

1
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: itc.ua
Теги: электромобиль стоянка парковка штраф

Комментарии: 5

279
sure:
Сегодня, 11:46

Отдельные места им нужно выделить ведь они там будут жить. Если пожиратели углеводородов тратят на заправку 3 минуты в среднем то авто на батарейках минимум нужно 8 часов прожить в ожидании зарядки. У них и так горе теперь вся жизнь вертится вокруг заряда аккумулятора. Авто на батареках стоит 40 грн на 100 км, а дизельное 60 на теже 100.  20 грн экономии не стоят того что жить в ожидании зарядки пока будешь ждать зарядки батареек  больше потратишь на бургеры и кофе.


-3
576
antikola:
Сегодня, 12:21

Цитата: sure
20 грн экономии
не пишите такого бреда. и про время зарядки тоже


-1
3 334
Дмитрий:
Сегодня, 12:32

прикручу под обшивку в багажнике толстьій ел.кабель с розеткой - и пускай докажут, что у меня не електромобиль


-2
279
sure:
Сегодня, 12:57

Цитата: antikola

Цитата: sure
20 грн экономии
не пишите такого бреда. и про время зарядки тоже

  Средняя батарея на сегодня  в электромобилях 30 кВт

цена кВт 1,68 грн.  Один заряд стоит 30х1,68=51 грн. Лето проезжают больше 100 км зимой меньше.

Облэнерго нынче ограничивают 3 кВт на входе в дом, квартиру полный заряд 10 часов. В итоге когда авто будет стоять на зарядке даже чайник включить не получится. Владельцы электрических авто думают, что у их авто хорошая динамика. Это так но только в сравнении с бензиновыми авто. Там у них что то около 280 Н на колесах это больше чем у бензиновых и  тем более авто на газу. Но это только равно самым слабым дизельным авто и в полтора раза меньше чем средних авто на дизеле которые имеют по 400 Н на колесах. Ну и конечно же батарея на электро мобилях сравнима с аккумулятором телефона. Сразу он хорош, а через 5-7 лет требует замены или вечной жизни в ожидании зарядки.


0
2 255
Dmitriys:
Сегодня, 13:09

Тогда нужно чтоб эти электрочайники не занимали места для обычных машин. 


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх