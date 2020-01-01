З 1 січня «бензиновий» водій за стоянку на місці для електрокарів заплатить до півтисячі штрафу

Сегодня, 09:22 Просмотров: 673 Комментариев: 5

Порушникам «світить» штраф від 340 до 510 гривень. Також мають створити нові дорожні знаки і спеціальні номерні знаки

З 1 січня 2020 року почала діяти норма щодо штрафів за стоянку та зупинку на місцях для електрокарів. Закон №2754-VIII, який ухвалили 11 липня 2019 року, доповнив статтю 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.





Відтепер зупинка чи стоянка машин на місцях, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише автівками з електродвигунами, і створення перешкод для зупинки чи стоянки, карається штрафом в розмірі від 340 до 510 гривень. Такі ж штрафні суми «світять» і за паркування на місцях для електрокарів.





Крім того, протягом пів року мають запровадити спеціальні номерні знаки із зеленим кольором шрифту для електрокарів. Мають з'явитися і нові дорожні знаки «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів».