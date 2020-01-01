Плюшеві ведмедики та ніжна грація: відбувся чемпіонат Кременчука з художньої гімнастики

Сегодня, 08:31 Просмотров: 447

21 та 22 грудня у Кременчуці на базі тенісного клубу «Прем'єр» відбувся відкритий чемпіонат міста з художньої гімнастики присвячений святкуванню Нового року.



У змаганнях приймали участь близько 360 гімнасток з різних куточків України, а саме: з Черкас, Києва, Кам’янського, Олександрії, Дніпра, Кременчука, Кривого Рогу, Світловодського, Чернівців, Маріуполя, Запоріжжя та інших міст країни.



Вихованки школи КДЮСШ №1 у різних вікових категоріях змагань посіли призові місця.



До змагань гімнасток готували: Смірнова Ірина Василівна, ЗТУ Солодовникова Наталія Прокопівна, Борисова Наталія Євгеніївна, Гаврилова Ольга Олегівна, Щербак Наталія Геннадіївна, Свороб Тетяна Іванівна, Марченко Лілія Валеріївна, Чернишова Марина Миколаївна.



