Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Плюшеві ведмедики та ніжна грація: відбувся чемпіонат Кременчука з художньої гімнастики

Сегодня, 08:31 Просмотров: 447

 

Вітаємо наших спортсменок

21 та 22 грудня у Кременчуці на базі тенісного клубу «Прем'єр» відбувся відкритий чемпіонат міста з художньої гімнастики присвячений святкуванню Нового року.


У змаганнях приймали участь близько 360 гімнасток з різних куточків України, а саме: з Черкас, Києва, Кам’янського, Олександрії, Дніпра, Кременчука, Кривого Рогу, Світловодського, Чернівців, Маріуполя, Запоріжжя та інших міст країни.


Вихованки школи КДЮСШ №1 у різних вікових категоріях змагань посіли призові місця.


До змагань гімнасток готували: Смірнова Ірина Василівна, ЗТУ Солодовникова Наталія Прокопівна, Борисова Наталія Євгеніївна, Гаврилова Ольга Олегівна, Щербак Наталія Геннадіївна, Свороб Тетяна Іванівна, Марченко Лілія Валеріївна, Чернишова Марина Миколаївна.

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Автор: Альона Душенко
Теги: художня гімнастика
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