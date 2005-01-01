У Кременчуці співвласниця автомийки отримала штраф у 850 грн за спалення листя

Сегодня, 07:45 Просмотров: 1

На останньому засіданні адміністративної комісії розглядали протокол, що склали стосовно співвласниці автомийки на вулиці Пугачова. Кременчужанка Світлана 21 листопада 2019 року на території автомийки, співвласницею якої вона є, спалювала опале листя. А це порушує правила благоустрою території Кременчука.



У результаті жінка отримала штраф у 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто у 850 гривень. У поясненні до адмінпротоколу вона пообіцяла, що у майбутньому подібне не повториться.