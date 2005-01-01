У Кременчуці співвласниця автомийки отримала штраф у 850 грн за спалення листя

Жінка палила опале листя на території своєї мийки
На останньому засіданні адміністративної комісії розглядали протокол, що склали стосовно співвласниці автомийки на вулиці Пугачова. Кременчужанка Світлана 21 листопада 2019 року на території автомийки, співвласницею якої вона є, спалювала опале листя. А це порушує правила благоустрою території Кременчука.
У результаті жінка отримала штраф у 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто у 850 гривень. У поясненні до адмінпротоколу вона пообіцяла, що у майбутньому подібне не повториться.