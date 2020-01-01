Завдяки пильним кременчужанам копи спіймали п'яного водія

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Учора, 4 січня, на 102 повідомили, що в районі вулиці Ціолковського рухається автомобіль марки Mitsubishi, за кермом перебуває п'яний чоловік. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





Патрульні швидко виявили потрібну машину, зупинили її та почали спілкуватися із водієм. У 56-річного чоловіка були помітні ознаки сп’яніння.





Водію запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп‘яніння, на що він погодився. Результат: позитивний, а саме 1,96 проміле (допустима норма - 0,2).









На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).