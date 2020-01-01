Кременчужани з перемоги стартували на Різдвяному турнірі в Мінську

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Вчора, 3 січня, в Мінську ветеранська збірна України матчем проти Швейцарії стартувала на Різдвяному турнірі на приз президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. У складі збірної України грають представники хокейного клубу «Кременчук»: президент Сергій Мазур, головний тренер Олександр Савицький, дитячі тренери Дмитро Христич та Денис Ісаєнко.





Матч українці почали з закинутої шайби - ще в перші п'ять хвилин у воротах швейцарців відзначився Сергій Варламов. Однак вже через 3 хвилини команда Швейцарії прошила українського голкіпера і зрівняла рахунок на табло.





Знову вийти вперед українці змогли тільки на екваторі поєдинку, коли Сергій Климентьєв з синьої лінії потужно прошив воротаря противника. А швейцарці, в свою чергу, як б не намагалися відігратися - ще раз прошити українського голкіпера їм так і не вдалося.

Третій період, як і два перших, українці почали з закинутої шайби - на цей раз відзначився захисник Андрій Срюбко. А відрив до трьох шайб під кінець зустрічі збільшив Роман Сальников, встановивши остаточний рахунок у матчі.





Відзначимо, що свій наступний матч українці зіграють вже завтра, 4 січня, проти команди з Фінляндії. Матч розпочнеться о 13:30.





Україна - Швейцарія 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 1:0 - 3:08 Варламов (Сальников), 1:1 - 6:55 Еггер (Принц), ГБ, 2:1 - 30:48 Климентьєв (Срюбко, Ларіонов), ГБ, 3:1 - 44: 32 Срюбко (Ісаєв), 4:1 - 53:02 Сальников (Шафаренко, Варламов).









Ветеранська збірна України провела другий матч, суперником наших гравців стала команда з Фінляндії.



Фінляндія - Україна 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)





Вже з самого початку першого періоду фіни пішли в досить комфортний відрив від української команди. Збірна Фінляндії відправила у ворота Тимофія Говрілова дві шайби, пішовши на першу перерву з подвійною перевагою.





Друга двадцятихвилинка нічим не відрізнялося від першої - фіни атакували, а українська команда була змушена оборонятися. Таким чином, до другої сирени колектив Олександра Сеуканда "горів" з рахунком 5:0, а збірна Фінляндії остаточно зняла питання про переможця матчу.

І тільки в заключному відрізку зустрічі українці змогли засмутити фінського голкіпера - шайбу престижу закинув Олег Шафаренко. Однак, відповідь була негайною - команда з Фінляндії в шостий раз відзначилася в українських воротах і встановила остаточний рахунок 6:1 на табло, відібравши в України право зіграти в півфіналі турніру.





Нагадаємо, що свій наступний матч команда Олександра Сеуканда проведе в понеділок, 6 січня.