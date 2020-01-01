Происшествия

У Кременчуці в чужій квартирі спіймали «на гарячому» чоловіка

Сегодня, 10:16 Просмотров: 1 360 Комментариев: 2

 

Небайдужа жінка зателефонувала до поліції коли почула, як розбилося сусідське вікно

 

Увечері 3 січня на «102» зателефонувала жінка, яка мешкає на провулку Зоряному. Вона почула, як розбилося скло у сусідів. А потім побачила невідомого, який через балкон намагався потрапити в чуже помешкання.


За інформацією патрульної поліції Кременчука, за декілька хвилин ТОРівці прибули на місце виклику. Двері у квартиру ніхто не відчиняв, тому патрульні «пішли» через балкон 2 поверху.


У квартирі виявили чоловіка, якого було затримано на місці. Ним виявився 29-річний кременчужинин, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності.


Зловмисника передали слідчо-оперативній групі для надання кваліфікації діям останнього.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: квартира вор

Комментарии: 2

279
sure:
Сегодня, 12:00

Happy end.


0
2 255
Dmitriys:
Сегодня, 13:14

Вывод кто присел раз может пойти на преступления и после заключения. Как это можно решить? Есть хороший вариант всем ворам домушникам, карманникам наркоманам вшивать чипы чтоб можно было отследить был этот чип на месте преступления или нет. А и да мне всеровно что это не гуммано второй вариант просто отстреливать или рубать руки. такчто первый вариант довольно гумманый.


+2
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