У Кременчуці в чужій квартирі спіймали «на гарячому» чоловіка

Сегодня, 10:16 Просмотров: 1 360 Комментариев: 2

Небайдужа жінка зателефонувала до поліції коли почула, як розбилося сусідське вікно

Увечері 3 січня на «102» зателефонувала жінка, яка мешкає на провулку Зоряному. Вона почула, як розбилося скло у сусідів. А потім побачила невідомого, який через балкон намагався потрапити в чуже помешкання.





За інформацією патрульної поліції Кременчука, за декілька хвилин ТОРівці прибули на місце виклику. Двері у квартиру ніхто не відчиняв, тому патрульні «пішли» через балкон 2 поверху.





У квартирі виявили чоловіка, якого було затримано на місці. Ним виявився 29-річний кременчужинин, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності.





Зловмисника передали слідчо-оперативній групі для надання кваліфікації діям останнього.