З 2 січня кременчужани можуть реєструвати своїх дітей у чергу на оздоровлення на 2020 рік

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З 2 січня у Кременчуці розпочалася реєстрація дітей до банку даних на оздоровлення у 2020 році за бюджетні кошти. Про це йдеться на сайті мерії Кременчука.





За інформацією управління у справах сімей та дітей, на часткове відшкодування вартості путівки мають право кременчуцькі сім’ї з дітьми – на кожну дитину окремо віком від 7 до 18 років. У 2020 році розмір відшкодування становитиме 2318 грн.





Діти пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мають право один раз на рік скористатися пільговою путівкою до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, вартість якої сплачена за рахунок державного та місцевого бюджетів. Якщо батьки реєструють дитину у двох банках даних, то скористатися вони можуть тільки однією з послуг.





Процес реєстрації до банку даних проходить через Центр надання адміністративних послуг, де кілька років поспіль запроваджені електронні послуги 25 – 05 і 25 – 04.





Зокрема, онлайн-послуга 25 – 05 стосується реєстрації в банку даних дітей, батьки яких бажають придбати путівку, скориставшись програмою часткового відшкодування вартості путівки у позаміські оздоровчі табори Полтавської області за рахунок міського і обласного бюджетів.





А онлайн – послуга 25 – 04 – реєстрації у банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів.





Тож батьки або уповноважені особи, щоб поставити дитину в чергу до банку даних на оздоровлення за бюджетні кошти, мають:

звернутися за цією послугою до ЦНАПу особисто;

або зареєструвати особистий кабінет на сайті Центру та за зразком заповнити анкету з наданням копій потрібних документів для здешевлення вартості оздоровчої путівки.

Покрокова інструкція з користування всіма онлайн послугами розміщена за посиланням ТУТ.





Детальну консультацію щодо переліку літніх оздоровчих таборів та порядку відшкодування вартості путівок жителі міста можуть отримати у фахівців управління у справах сім’ї та дітей: