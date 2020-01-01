Шумахер нашего городка – ездит, как в Киеве

Сегодня, 12:20 Просмотров: 3 029 Комментариев: 4

В Кременчуге был замечен очередной водитель со столичной манерой вождения. Фургон попался участникам автосообщества Drive2 Кременчуг на ул. Первомайской. Нам больше всего понравился маневр поворота налево с улицы Небесной сотни.



