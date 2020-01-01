Кременчуг, Дураки & Дороги

Шумахер нашего городка – ездит, как в Киеве

Сегодня, 12:20 Просмотров: 3 029 Комментариев: 4

 

Манёвры на Первомайской

В Кременчуге был замечен очередной водитель со столичной манерой вождения. Фургон попался участникам автосообщества Drive2 Кременчуг на ул. Первомайской. Нам больше всего понравился маневр поворота налево с улицы Небесной сотни.


2
Автор: solod Источник видео: Drive2 Кременчуг
Теги: перекресток Дураки и дороги

Как вы относитесь к подобной езде?

Комментарии: 4

3 989
почемучка:
Сегодня, 12:22

такий самий тріндящий по телефону


+16
24
ASGARD:
Сегодня, 13:22

Зачем сюда мешать имя великого гонщика  с водителем вот этого фургончика?


+7
76
southward:
Сегодня, 13:26

Водій із своїм телефоном не набагато кращий за запоріжського персонажа. 


+10
169
Sanay:
Сегодня, 15:24

По-моему его так водит навигатор, учитывая что не местный, то он вполне нормально едет (понять и простить).


+5
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Дураки & Дороги:

Проект газеты Кременчугский ТелеграфЪ, который призван поднять общественность для решения насущных дорожных проблем (светофоры, знаки, разметка, ремонт дорог, освещение, конфликтные ситуации с полицией и другими службами) и, естественно, вместе будем "журить" нарушителей ПДД.

Ждём ваших фото- и видеотрофеев, отзывов, предложений, вопросов.

E-mail: stas.konstantynov@gmail.com
Телефон: 79-71-39, (068) 640-44-48, (099) 502-00-36 (спросить Стаса Константинова)
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/

Читайте также:



Вверх