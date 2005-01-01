Субсидія та борги за комуналку: що змінилося з 1 січня

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Термін простроченої заборгованості, через який не призначається субсидія, збільшили з одного місяця до двох, що на користь громадянам

27 грудня уряд ухвалив Постанову №1123 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо питань надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг». Постанова опублікована на сайті КМУ, зміни набули чинності з 1 січня. Серед змін – і умови призначення субсидій боржникам.





Так, якщо до змін субсидія не призначалася за наявності простроченої понад місяць заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, то тепер цю умову змінено на понад два місяці.





Сума заборгованості, через яку не призначається субсидія, залишилася незмінною – понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (340 гривень). Тобто якщо борг менший за 340 гривень, субсидія призначається.