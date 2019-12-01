Дитячий футбольний фестиваль Jaguar Christmas festival зібрав найсильніших

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У Кременчуці триває футбольний турнір Jaguar Christmas festival - традиційний різдвяний дитячий фестиваль з футболу серед юнаків 2011, 2012, 2013 років народження. Змагання проходять у залі КДЮСШ №2 (вул. Залудяка, 5). У нашому місті змагатимуться команди з Харкова (команда «Мастер м'яча»), Конотопа, Полтави (команди «Голден ігл» та «Молодь»), Кропивницького (команда «Альянс»), Горішніх Плавнів (команда «Гірник»), Бахмача та Дніпра.









21 та 22 грудня відбулися змагання серед футболістів 2011 року народження.





Результати матчів група «А»

«Ягуар-1» - «Голден ігол-2» - 3:0

«Конотоп» - «Гірник-Спорт-1» - 4:0

«Мастер мяча» - «Молодь-2» - 2:4

«Ягуар-1» - «Конотоп» - 0:3

«Молодь-2» - «Голден ігл - 2» - 3:1

«Мастер мяча» - «Гірник-Спорт-1» - 5:0







Результати матчів група «Б»

«Ягуар-2» - «Гірник-Спорт-2» - 2:4

«Бахмач» - «Голден ігл-1» - 3:0

«Альянс» - «Молодь-1» - 0:3

«Ягуар-2» - «Голден ігл-1» - 0:4

«Гірник-Спорт-2» - «Молодь-1» - 1:2

«Альянс» - «Бахмач» - 1:3







Результати фінальної частини

«Мастер мяча» - «Ягуар-2» - 3:0

«Голден ігл-2» - «Гірник-Спорт-2» - 2:1

«Гірник-Спорт-1» - «Альянс» - 4:1

«Молодь-2» - «Молодь-1» - 2:5

«Ягуар-1» - «Голден ігл-1» - 1:0

«Конотоп» - «Бахмач» - 1:2



Підсумкова таблиця:

1 місце - «Бахмач»

2 місце - «Конотоп»

3 місце - «Ягуар-1»

4 місце - «Голден ігл-1»

5 місце - «Молодь-1»

6 місце - «Молодь-2»

7 місце - «Гірник-Спорт-1»

8 місце - «Альянс»

9 місце - «Голден ігл-2»

10 місце - «Гірник-Спорт-2»

11 місце - «Мастер мяча»

12 місце - «Ягуар-2»



4 та 5 січня стартуватиме Jaguar Christmas festival серед дітей 2012 року народження, а 11 та 12 січня найменші учасники - 2013 року народження.