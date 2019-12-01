Новорічний бліц турнір зібрав шахістів у «Нафтохіміку»

Сегодня, 13:45 Просмотров: 259

28 грудня в СК «Нафтохімік» відбувся Новорічний бліц-турнір з шахів серед 1,2,3 розрядів. Як розповів «Телеграфу» тренер Андрій Зазуляк, приємно, що вдалося зібрати всіх найсильніших та перспективніших спортсменів. Всього участь взяли 19 учасників з СК «Нафтохімік», «Біла Тура», «Лідер» та клубу «Каїсса», серед яких були чемпіони і призери Полтавської області, Кременчука та учасники міжнародних змагань, тощо.









Перемогу здобув 2-розрядник Кибкало Володимир з неперевершеним результатом 8.5 з 9

На 2 місці Титянюк Артем - 7 балів

3 місце Завальний Артур теж 7 балів.



Додатковий солодкий приз серед 2 розрядів отримав Швачич Михайло. Відзначили ще дівчата, а саме, кращий результат показала Романченко Аліса з результатом 5 балів. срібло - Сьоміна Марина, бронза - Здоровець Анна.





Серед 3 розрядів кращий цього дня був Баканач Нікіта - золото, Поливко Максим - срібло та Гайдай Назар - бронза.





- Хочу ще відзначити Васильченко Максима за те, що взяв участь поза конкурсом у змаганні з молоддю та показав достойну гру і високий результат 7 з 9 можливих, - додав тренер Андрій Зазуляк.



