Президент і тренери «Кременчука» зіграють на Різдвяному турнірі в Білорусі

Сегодня, 13:05 Просмотров: 412

Змагання відбудуться з 3 до 7 січня

З 3 по 7 січня у Мінську Білорусь відбудеться 16 міжнародний Різдвяний турнір на приз президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. У ньому візьме участь збірна України, у складі якої зіграють представники хокейного клубу «Кременчук»: президент Сергій Мазур, головний тренер Олександр Савицький, дитячі тренери Дмитро Христич та Денис Ісаєнко.





12 команд-учасниць розділені на чотири групи: Білорусь, збірна Міжнародної федерації хокею, США (група «А»), ОАЕ, збірна Балкан, Китай (Група «В»), Швейцарія, Фінляндія, Україна (Група «С»), Німеччина, Росія і збірна Балтії (група «D»).





Зараз склад команди, яка готується до виступу налічує 12 хокеїстів. Вони змагатимуться під керівництвом легендарного українського тренера Олександра Сеуканда.





Склад команди України:

Воротарі: Вадим Селіверстов, Тимофій Гаврилів

Захисники: Олександр Савицький, Денис Ісаєнко, Сергій Климентьєв, Сергій Садій, Олександр Побєдоносцев, Роман Щербатюк, Ігор Кугут

Нападники: Сергій Мазур, Дмитро Христич, Вадим Сисюк, Олег Шафаренко, Артем Бондарєв, Андрій Срюбко, Олександр Ісаєв, Роман Сальников, Іван Лаоріонов, Сергій Варламов, Сергій Харченко





Перша гра нашої команди відбудеться 3 січня о 13:00 проти швейцарців.





В рамках Різдвяного турніру також заплановано велику кількість заходів соціального спрямування, в тому числі і щорічний благодійний проєкт «Різдвяна традиція» і різдвяний хокейний форум, який проводиться для обміну знань, об'єднуючи учасників турніру та міжнародних експертів в області хокею.