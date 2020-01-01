Київську ялинку прикрашають знаменитою керамікою з Полтавщини

Сегодня, 13:32 Просмотров: 430

Новорічну ялинку на Контрактовій площі в Києві прикрасили керамікою, що за стилем відповідає роботам майстрів зі столиці гончарства на Полтавщині – Опішні.









На Контрактовій площі облаштували різдвяне європейське містечко в українських традиціях: тематика цього року – Опішня або традиційне гончарство із розписом Полтавського краю. Стилізоване оформлення підтримають тематичною програмою.





Ялинкові прикраси в кольорі опішнянської кераміки – це пастельні кольори зеленого, коричневого, бежевого, жовтого. Розміри іграшок 50 см і 35 см. Це тарілочки, глечики, свистунці, баранці.









На ялинці 500-700 прикрас і 3 кілометри гірлянд. Поруч стоять великі глечики, через які можна проходити.



