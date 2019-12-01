Кременчуг, Потребитель, Политика

Малецкий пообещал сделать «всё возможное», чтобы тариф на тепло в Кременчуге снизился

Сегодня, 14:02 Просмотров: 272 Комментариев: 3

 

Мэр города заявил, что полностью поддерживает Зеленского в желании снизить тарифы

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий пообещал сделать «всё возможное», чтобы уже в январе снизить тариф на тепло. Об этом городской голова заявил на своей странице в Фейсбуке. Он считает, что постановление правительства Гончарука позволит уменьшить в платёжках начисления за тепловую энергию благодаря снижению цены на газ.  

 

«Президент Украины дал поручение снизить тарифы на тепло. Кабинет Министров принял постановление, разрешающее перечислить тариф за тепло и горячую воду. Полностью поддерживаю главу государства в его желании снизить тарифы на тепло, – написал Виталий Малецкий. – Я считаю, что люди не должны отдавать две трети своей зарплаты за коммунальные услуги. Основной составляющей тарифа на тепло является цена на газ. Сейчас цена на газ для предприятий тепло значительно снизили. Итак теплопоставщики также должны сделать перерасчет тарифа в сторону уменьшения. Буду делать все возможное, чтобы кременчугские теплопоставщики снизили тарифы и кременчужане меньше платили за тепло уже в январе. Каждая семья сможет сэкономить деньги и потратить их на другие нужды по собственному желанию».


Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», платёжки за декабрь будут выставлены в полном объёме

 

1
Автор: solod
Теги: Виталий Малецкий обещание тариф тепло

Комментарии: 3

177
Піддубна Оксана:
Сегодня, 14:19

Цинизм в том, что вначале мер повысил тарифы до небес, а теперь "сделает всё возможное", чтобы понизить.

Для понижения тарифов достаточно ОДНОГО заседания исполкома!

P.S.: Параллельно мер оспаривает в суде мой иск об отмене решения, которым он со своей командой повысил тарифы! 


+7
756
AMD:
Сегодня, 14:34

Ему ещё кто то верит ? Он же главный лоббист поднятия тарифов, с пособниками по схемам


+4
475
romix:
Сегодня, 14:35

Два 3,14 z доБолла, один поддерживал другого.

 

Мне одному показалось, что фиолетовый пытается лизнуть соплю?


0
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