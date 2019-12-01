Кременчугские автомобилисты поздравили детей из Дома малютки с Новым годом

Сегодня, 14:15 Просмотров: 280

Автомобилисты из сообщества Drive2 Кременчуг поздравили детей из Дома малютки с Новым годом. «Караван» с необходимыми подарками для малышей прибыл в специализированный дом ребёнка 27 декабря.

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