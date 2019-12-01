У ювелирного магазина в центре Кременчуга собралось много полиции

Сегодня, 14:27 Просмотров: 832 Комментариев: 1

Прохожие распространяют слухи, что произошло преступление, а в полиции говорят, что владельцы решают между собой хозяйственные вопросы

Утром 28 декабря на улице Халаменюка кременчужане заметили много полицейских автомобилей. Как сообщают наши читатели, полицейские стояли у ювелирного магазина «Аскида». Между прохожими пошёл слух, что произошло ограбление или кража. «ТелеграфЪ» обратился за комментарием к полиции.





Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, ни ограбления, ни кражи не было – просто собственники бизнеса решают между собой хозяйственные вопросы.