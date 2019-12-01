Происшествия

У ювелирного магазина в центре Кременчуга собралось много полиции

Сегодня, 14:27 Просмотров: 832 Комментариев: 1

 

Прохожие распространяют слухи, что произошло преступление, а в полиции говорят, что владельцы решают между собой хозяйственные вопросы

Утром 28 декабря на улице Халаменюка кременчужане заметили много полицейских автомобилей. Как сообщают наши читатели, полицейские стояли у ювелирного магазина «Аскида». Между прохожими пошёл слух, что произошло ограбление или кража. «ТелеграфЪ» обратился за комментарием к полиции.


Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, ни ограбления, ни кражи не было – просто собственники бизнеса решают между собой хозяйственные вопросы.

0
Автор: solod
Теги: ювелирные изделия конфликт полиция

Комментарии: 1

475
romix:
Сегодня, 14:42

Между прохожими пошёл слух

Шли бы они все на... по своим делам


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх