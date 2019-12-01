Комунальники у Кременчуці обрізають дерева: щоб не заважали чистити майбутній сніг

Сегодня, 11:29 Просмотров: 0

У Кременчуці працівникип КП «Благоустрій Кременчука» обрізають дерева. Сьогодні бригада працює на вулиці Мазепи. Обрізку пояснюють тим, що готуються до снігопадів. Як пояснила бригадир підприємства, прибирають зайві гілки, щоб вони не заважали працювати снігоприбиральній техніці.





Навіщо підрізати гілки не лише з боку дороги, а й з боку тротуарів? - уточнили ми. - уточнили ми. - На тротуарах теж працюватиме мала техніка, Bobcat, - відповіла бригадир.





За її словами, у місті зараз працює дві бригади. Нарядів на обрізання дерев багато. У центрі це вулиці Софіївська, Гагаріна. Також працюватимуть у Крюкові на вулиці Приходька, на Занасипі.