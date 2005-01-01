10 будинків завтра залишаться без води

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Завтра, 24 грудня, орієнтовно з 8.00 до 20.00, КП «Кременчукводоканал» планує виконати роботи з інсталяції та підключення до мереж водопостачання нової насосної станції «Grundfoss» у будівлі бойлерної (ЦТП-55) по пров. О.Кошового, 5б. У зв’язку з цим буде припинено водопостачання за адресами:

вул. В.Пугачова, 41;

вул. Миру, 3, 5, 5А, 55А, 17, 23, 33, 35, 37.





Роботи проводитимуться з метою заміни зношеного насосного обладнання на нове, сучасне та енергоефективне, для забезпечення послуги централізованого водопостачання КП «Кременчукводоканал».