28 грудня Кубок ПАТ «Укртатнафта» з жиму лежачи

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Змагання відбудуться в спортивному комплексі «Нафтохімік»
ЩО: Кубок ПАТ «Укртатнафта» жим лежачи
ДЕ: спотивний зал ЦКСіД «Нафтохімік»
КОЛИ: 28 грудня о 10.00
"УТН" жме!!! Вичитала у ФБ і сюди. Після "реорганізації" слюсарів, з'вязківців, господарників... вони взялися за службу КіВПА. У планах залишити 2-3 чергових кіповців на увесь завод. Люди, вам не страшно? Слюсарів чергових нема, кіповців не буде (бо не встигнуть), електрики на питанні. Ми будемо на перших шпальтах світових ЗМІ в рубриці "Катастрофа". Половини Молодіжного не виживе! Зате ЗДУ і соцкульт не переживають про "реорганізацію бізнес-процесів"