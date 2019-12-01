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28 грудня Кубок ПАТ «Укртатнафта» з жиму лежачи

Сегодня, 10:33 Просмотров: 201 Комментариев: 1

  

Змагання відбудуться в спортивному комплексі «Нафтохімік»

ЩО: Кубок ПАТ «Укртатнафта» жим лежачи


ДЕ: спотивний зал ЦКСіД «Нафтохімік»


КОЛИ: 28 грудня о 10.00 

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Автор: Альона Душенко
Теги: жим лежачи

Комментарии: 1

499
LYuSIYa:
Сегодня, 11:31

"УТН" жме!!! Вичитала у ФБ і сюди. Після "реорганізації" слюсарів, з'вязківців, господарників... вони взялися за службу КіВПА. У планах залишити 2-3 чергових кіповців на увесь завод. Люди, вам не страшно? Слюсарів чергових нема, кіповців не буде (бо не встигнуть), електрики на питанні. Ми будемо на перших шпальтах світових ЗМІ в рубриці "Катастрофа". Половини Молодіжного не виживе! Зате ЗДУ і соцкульт не переживають про "реорганізацію бізнес-процесів"


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