Происшествия, Полтавщина

Чоловік вдарив у груди ножем знайомого, а потім сам викликав поліцію і медиків

Сегодня, 10:01 Просмотров: 527

 

47-річного підозрюваного посадили під цілодобовий домашній арешт

У Полтавському районі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у спричиненні тяжкого ножового поранення знайомому. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Полтавської області.


Попередньо відомо, що під час сварки підозрюваний кілька разів вдарив ножем у груди 60-річного односельця, після чого «винуватець» сам викликав «швидку» і поліцію. Постраждалого доправили до хірургічного відділення, де медики працювали над відновленням його здоров’я.


Нині 47-річний підозрюваний знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Йому інкримінують спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).


У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, призначені експертизи. Поліція встановлює обставини і мотив злочину.


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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України
Теги: ножевое ранение поножовщина полиция домашний арест
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