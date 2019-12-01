Чоловік вдарив у груди ножем знайомого, а потім сам викликав поліцію і медиків

Сегодня, 10:01 Просмотров: 527

У Полтавському районі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у спричиненні тяжкого ножового поранення знайомому. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Полтавської області.





Попередньо відомо, що під час сварки підозрюваний кілька разів вдарив ножем у груди 60-річного односельця, після чого «винуватець» сам викликав «швидку» і поліцію. Постраждалого доправили до хірургічного відділення, де медики працювали над відновленням його здоров’я.





Нині 47-річний підозрюваний знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Йому інкримінують спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).





У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, призначені експертизи. Поліція встановлює обставини і мотив злочину.



