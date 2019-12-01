За минулу ніч патрульні Кременчука виявили п'ятьох нетверезих водіїв

Сегодня, 12:02 Просмотров: 801 Комментариев: 1

Один із порушників був під наркотиками

За ніч з 22 на 23 грудня патрульні виявили на дорогах Кременчука 5 нетверезих водіїв. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





22 грудня о 22.40 на вулиці Макаренка правоохоронці зупинили BMW, за кермом якого був чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. Перевіряти вміст алкоголю у крові в медзакладі водій відмовився, але це не завадило йому отримати протокол.





Наступних порушників виявили вже 23 грудня. Близько 00.15 зупинили ВАЗ-21063. Пізніше в медзакладі підтвердили вміст алкоголю в крові на рівні 1 проміле. Також виявилося, що водій уже протягом року притягався до відповідальності за керування у стані сп’яніння, на нього патрульні склали протокол за ч.2 ст. 130 КУпАП.





О 2.30 на вулиці Небесної Сотні в поле зору патрульних потрапила Skoda Octavia. Лікар підтвердив сп'янілість чоловіка - 1,5 проміле.





Близько 3.30 на вулиці Академіка Герасимовича зупинили ВАЗ-2107 за порушення ПДР. У водія помітили ознаки наркотичного сп’яніння, від проходження огляду відмовився. Патрульні склали відповідні адмінматеріали;





Також на вулиці Першотравнева виявили нетверезого за кермом Toyota Camry. Водій від проходження огляду відмовився.