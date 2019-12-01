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Як в Кременчуцькій виховній колонії юнаки святкували День святого Миколая

Сегодня, 13:43 Просмотров: 373

 

П'ятеро з них у цей день отримали паспорти та картки платників податків

19 грудня у Кременчуцькій виховній колонії юнаки святкували День святого Миколая. Світлини того, як це відбувалося, надала заступниця начальника колонії Олена Удовицька.


У святково прибраному залі хлопці подарували присутнім театралізовану виставу про чудеса, які творив святитель Миколай. Ролі казкових героїв виконували співробітники колонії та вихованці – це і царівна Зима, Святий Миколай та янголята, сніжинки та чортенята.


 

Юнаки готувалися до свята серйозно: заспівали пісень про Миколая, продекламували вірші, показали сценки. Особливим видався цей день для п’ятьох вихованців установи, які в святковій обстановці отримали паспорт громадянина України та картку платника податків.


 

На гостини до хлопців завітали: заступник міського голови Руслан Проценко, начальник Автозаводського районного відділу управління Державної міграційної служби у Кременчуці Олена Коль, отець Віктор з дітлахами недільної школи та інші представники міських організацій.


Святий Миколай приніс для вихованців колонії подарунки: акустична система від міського голови Віталія Малецького, від Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій – солодощі, фрукти та канцелярське приладдя, зібрані мешканцями нашого міста в рамках акції «Святий Миколай – дітям», від Кременчуцької місцевої прокуратури – цукерки.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Олена Удовицька
Теги: дети День Святого Николая подарки паспорт воспитательная колония
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