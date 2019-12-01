Происшествия, Полтавщина

Вчора вночі на Полтавщині вогонь «з'їв» 80 тонн соломи

Сегодня, 14:17 Просмотров: 365

 

Вогнеборці врятували від полум'я 1500 тонн кукурудзи та 312 тонн соломи

21 грудня вночі у селі Козлівщині Котелевського району згоріло 80 тонн соломи. Про це повідомило ГУ ДСНС України в Полтавській області.


Виклик про пожежу на території ТОВ Агрофірма «Маяк» на вулиці Центральній у Козлівщині надійшов до служби порятунку «101» о 00.18.


Вогнеборцям вдалося врятувати від полум'я зерносклад, сінник, 1 500 т кукурудзи та 312 т соломи.


 

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 4-го Державного пожежно-рятувального посту та одна одиниця техніки, а також три одиниці пристосованої техніки одного з місцевих підприємств. Причина пожежі встановлюється.

0
Автор: Катерина Турубара Источник фото: ДСНС
Теги: пожар сено спасатели
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх