Вчора вночі на Полтавщині вогонь «з'їв» 80 тонн соломи

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Вогнеборці врятували від полум'я 1500 тонн кукурудзи та 312 тонн соломи

21 грудня вночі у селі Козлівщині Котелевського району згоріло 80 тонн соломи. Про це повідомило ГУ ДСНС України в Полтавській області.





Виклик про пожежу на території ТОВ Агрофірма «Маяк» на вулиці Центральній у Козлівщині надійшов до служби порятунку «101» о 00.18.





Вогнеборцям вдалося врятувати від полум'я зерносклад, сінник, 1 500 т кукурудзи та 312 т соломи.





До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 4-го Державного пожежно-рятувального посту та одна одиниця техніки, а також три одиниці пристосованої техніки одного з місцевих підприємств. Причина пожежі встановлюється.