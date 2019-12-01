Кременчуцькі поліцейські знову натрапили на «алкоклієнта» за кермом Renault

Вчора, 21 грудня, кременчуцькі поліцейські знову натрапили на «алкоклієнта» за кермом. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.
На вулиці Вадима Бойка патрульні помітили автомобіль Renault, який порушував правила дорожнього руху. При спілкуванні з патрульними водій авто поводив себе підозріло, помітно нервував та намагався не повертатись в сторону інспекторів. Поведінка керманича стала зрозумілою, бо з салону машини віяло стійким запахом алкоголю. На вимогу пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, водій категорично відмовився у присутності двох свідків.
35-річного чоловіка патрульні поліцейські притягли до адміністративної відповідальності, склавши відповідні адмінматеріали, зокрема за керування транспортним засобом у стані сп’яніння — стаття 130 КУпАП.