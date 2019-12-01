Происшествия

Кременчуцькі поліцейські знову натрапили на «алкоклієнта» за кермом Renault

Сегодня, 13:10 Просмотров: 532

 

П'яного водія зупинили на вулиці Бойка

Вчора, 21 грудня, кременчуцькі поліцейські знову натрапили на «алкоклієнта» за кермом. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


 

На вулиці Вадима Бойка патрульні помітили автомобіль Renault, який порушував правила дорожнього руху. При спілкуванні з патрульними водій авто поводив себе підозріло, помітно нервував та намагався не повертатись в сторону інспекторів. Поведінка керманича стала зрозумілою, бо з салону машини віяло стійким запахом алкоголю. На вимогу пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, водій категорично відмовився у присутності двох свідків.


35-річного чоловіка патрульні поліцейські притягли до адміністративної відповідальності, склавши відповідні адмінматеріали, зокрема за керування транспортним засобом у стані сп’яніння — стаття 130 КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель полиция
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