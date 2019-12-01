Кременчуцькі поліцейські знову натрапили на «алкоклієнта» за кермом Renault

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Вчора, 21 грудня, кременчуцькі поліцейські знову натрапили на «алкоклієнта» за кермом. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





На вулиці Вадима Бойка патрульні помітили автомобіль Renault, який порушував правила дорожнього руху. При спілкуванні з патрульними водій авто поводив себе підозріло, помітно нервував та намагався не повертатись в сторону інспекторів. Поведінка керманича стала зрозумілою, бо з салону машини віяло стійким запахом алкоголю. На вимогу пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, водій категорично відмовився у присутності двох свідків.





35-річного чоловіка патрульні поліцейські притягли до адміністративної відповідальності, склавши відповідні адмінматеріали, зокрема за керування транспортним засобом у стані сп’яніння — стаття 130 КУпАП.