Зловісна таємниця, чуже серце та дика Африка: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку зимових книжкових новинок
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Энн Грэнджер «Зловещая тайна Вестерфилда»
Мередіт Мітчелл, яка приїхала на весілля доньки своєї кузини Єви, відомої артистки, стає свідком страшної смерті Філіпа Лоррімера. Мередіт вважає, що це вбивство. Більш того, воно якимось чином пов’язано з її родичками. Намагаючись розгадати таємницю та ще й допомагаючи поліції, в особі старшого інспектора Алана Маркбі, Мередіт починає власне розслідування.
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Джоди Пиколт «Чужое сердце»
Шей Борн, засуджений за подвійне вбивство, понад десять років чекає на виконання вироку – страти через введення смертельної ін’єкції. У дочки вбитого ним поліцейського, Клер, важке захворювання серця, і врятувати її може лише трансплантація. Шей згоден померти на шибениці, щоб стати донором для дівчинки. Чи прийме родина серце вбивці? І чим керується злочинець: страхом смерті, розкаянням чи релігійним запалом?
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Джеральд Даррелл «Гончаки Бафуту»
Сповнена любові до дикої природи й доброго гумору розповідь про одну з перших мандрівок знаменитого письменника, зоолога і захисника тварин Джеральда Даррела до Центральної Африки 1949 року. Разом з читачами він відкриватиме для себе світ гірських африканських селищ і базарів, порине у традиції тубільних племен, познайомиться з гордим народом Бафуту, разом з місцевими мисливцями вирушить на пошук бачених лише на малюнках тварин.