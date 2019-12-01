Зловісна таємниця, чуже серце та дика Африка: що новенького почитати кременчужанам

Мередіт Мітчелл, яка приїхала на весілля доньки своєї кузини Єви, відомої артистки, стає свідком страшної смерті Філіпа Лоррімера. Мередіт вважає, що це вбивство. Більш того, воно якимось чином пов’язано з її родичками. Намагаючись розгадати таємницю та ще й допомагаючи поліції, в особі старшого інспектора Алана Маркбі, Мередіт починає власне розслідування.

Шей Борн, засуджений за подвійне вбивство, понад десять років чекає на виконання вироку – страти через введення смертельної ін’єкції. У дочки вбитого ним поліцейського, Клер, важке захворювання серця, і врятувати її може лише трансплантація. Шей згоден померти на шибениці, щоб стати донором для дівчинки. Чи прийме родина серце вбивці? І чим керується злочинець: страхом смерті, розкаянням чи релігійним запалом?