Учням Кременчуцького району розповіли про переваги навчання у закладах Міноборони

Сегодня, 10:20 Просмотров: 438 Комментариев: 2

Суттєвою перевагою вищих навчальних закладів Міністерства оборони України, порівняно з цивільними закладами, є абсолютно безкоштовне навчання та гарантоване працевлаштування по завершенню навчання

Учні випускних класів Кременчуцького району обирають навчальний заклад для продовження навчання. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного комісаріату.





Школярам навчальних закладів Кременчуцького району допомагали зробити вибір представники вищих військових навчальних закладів з усієї України. До Кременчука 18 грудня змогли приїхати представники Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Військової академії (Одеса), Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут (Київ), Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» та Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).



Розглянули і порівняли навчальні заклади, факультети і кафедри.



Особливо цікавим для кременчужан став військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, який знаходиться зовсім поруч - у Полтаві.



Суттєвою перевагою вищих навчальних закладів Міністерства оборони України, порівняно з цивільними закладами, є абсолютно безкоштовне навчання та гарантоване працевлаштування по завершенню навчання.





Повний перелік вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу на сайті Міністерства оборони України .